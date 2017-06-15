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Китайская корпорация присоединилась к строительству ВСМ Челябинск - Екатеринбург

Экономика и бизнес
15 июня, 17:33 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 15, июня. /ТАСС

Соглашение подписано с корпорацией China Railway Group Limited

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль" и китайская корпорация China Railway Group Limited подписали соглашение по реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Челябинск - Екатеринбург в рамках IV российско-китайской ЭКСПО в Харбине. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"Подготовка проекта строительства уральской ВСМ не стоит на месте. Учитывая, что эта магистраль интегрируется в перспективный высокоскоростной коридор Берлин - Москва - Астана - Пекин, потенциал ее использования огромен. Инвесторы из России и других государств это понимают и выражают заинтересованность в проекте. (...) В лице China Railway Group Limited мы встретили именно такого партнера, а сегодняшняя встреча послужит важным шагом на пути реализации проекта Уральской ВСМ", - приводит пресс-служба слова губернатора Бориса Дубровского.

В правительстве области планируют, что сотрудничество с китайской корпорацией будет идти по целому ряду направлений. "Это выбор необходимой инфраструктуры, разработка механизмов управления рисками в проекте, вопросы эксплуатации после строительства, возможности предоставления финансирования на реализацию проекта", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что для подготовки проекта ВСМ правительством Челябинской области и Федеральным центром проектного финансирования (ФЦПФ, группа ВЭБ) была создана в форме хозяйственного партнерства специальная проектная компания "Уральская скоростная магистраль". Стороны вложили по 50 млн рублей в капитал хозпартнерства на подготовку проекта. В состав участников компании позже вошло правительство Свердловской области.

China Railway Group Limited (CREC) - строительная компания с объемом активов около $100 млрд. В 43 дочерних организациях работает около 300 тыс. человек. Компания успешно построила более 90 тыс. километров железных дорог, из которых около 10 тыс. - высокоскоростные.

О проекте ВСМ Челябинск - Екатеринбург

Проект высокоскоростной магистрали Челябинск - Екатеринбург предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии со скоростью движения 250 км/ч, которая соединит столицы-миллионники двух регионов и сократит время в пути из одного города в другой, по предварительным оценкам, до 1 часа 10 минут с нынешних пяти с лишним часов.

Проектирование и строительство магистрали будет обеспечиваться за счет собственных средств частного инвестора (концессионера) и привлеченного финансирования. Ожидается, что магистраль начнет работу в конце 2021 года. По предварительным оценкам, объем капитальных затрат составит около 165 млрд рублей.

Об ЭКСПО

IV Российско-китайская ЭКСПО проходит в Харбине с 15 по 19 июня. В ней принимает участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов РФ. Общая площадь выставки составит 86 тыс. кв. м, площадь экспозиции РФ - 3,3 тыс. кв. метров.

В прошлом году российско-китайская ЭКСПО проходила в Екатеринбурге. Тогда, по данным генконсульства КНР в Екатеринбурге, на выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей. В этом году в ЭКСПО впервые примут участие Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

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