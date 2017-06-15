Консенсус-прогноз: эксперты уверены в снижении ключевой ставки Центробанка

Банк России на заседании 16 июня почти гарантированно понизит ключевую ставку с текущего уровня 9,25% годовых, считают опрошенные ТАСС эксперты. Наиболее вероятным является снижение ставки либо на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 9%, либо на 50 б.п., до уровня в 8,75%, однако аналитики разошлись во мнении, каким именно будет шаг снижения ставки на ближайшем заседании регулятора.

"Решение, фактически, предопределено, исходя из заявлений Набиуллиной, просто размер снижения ключевой ставки остается открытым вопросом", - говорит главный экономист финансовой группы "Брокер Кредит Сервис" Владимир Тихомиров.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина намекнула рынку на смягчение денежно-кредитной политики в июне, заявив, что совет директоров Банка России 16 июня рассмотрит два варианта снижения ключевой ставки: на 25 б. п. и на 50 б. п. По ее словам, решение по ставке будет принято на основе трех факторов: инфляции, инфляционных ожиданий и ситуации в экономике.

Ослабление рубля, рост инфляции, геополитическая напряженность и введение санкций в адрес РФ привели к необходимости резко повысить ключевую ставку с 10,5% до 17% в декабре 2014 года. По мере замедления инфляции и улучшения макроэкономической ситуации в России ЦБ РФ снижал ключевую ставку в 2015 году 5 раз, а затем сделал паузу и продолжил снижение лишь в июне 2016 года. После достижения уровня в 10% в сентябре 2016 года Центробанк снова выдержал паузу и возобновил цикл снижения ставки с марта текущего года.

В 2017 году ЦБ РФ произвел уже два снижения ключевой ставки суммарно на 75 б. п., и сейчас рынок уверен, что регулятор продолжит курс. Тем не менее, основной интригой является темп снижения ставки, который зависит, прежде всего, от динамики инфляции. В частности, ключевой задачей Банка России является достижение инфляции в 4% в 2017 году. Именно приближение инфляции к целевому уровню сподвигло ЦБ к ускорению темпа смягчения денежно-кредитной политики в апреле текущего года, когда регулятор опустил ключевую ставку не на 25 б. п., а сразу на 50 б. п. до текущих 9,25%.

Рынок разделился во мнении

После более агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в апреле аналитики разделились во мнении, на сколько базисных пунктов регулятор опустит ставку на июньском заседании. Консенсус Bloomberg, проведенный среди 32 экономистов, указывает на то, что 18 аналитиков ожидают снижения ставки 16 июня на 25 б. п., а 13 экспертов полагают, что регулятор опустит ставку на 50 б. п. Ускорение инфляции в начале июня является основным фактором, который разделил мнение аналитиков относительно целесообразности более агрессивного смягчения денежно- кредитной политики ЦБ на ближайшем заседании.

По данным Росстата, инфляция в мае замедлилась до уровня 4,1%, вплотную приблизившись к целевому значению. Однако в первую неделю июня годовая инфляция ускорилась и приблизилась к отметке в 4,2%. Повышение тарифов в июле, а также рост цен на плодоовощную продукцию из-за холодных весны и начала лета являются рисками ускорения инфляции, поэтому часть экономистов ожидают более сдержанного смягчения политики в июне.

"Урожай в этом году, по всей вероятности, будет хуже, чем в прошлом году, то есть период плодоовощной дефляции (удешевление продуктов нового урожая) может оказаться короче. И еще геополитические факторы, в частности, разговоры о возможности введения новых санкций со стороны США. Все это сказывается на курсе рубля и через это – на динамике инфляции. Я думаю, что инфляционные риски не уменьшаются, как это казалось раньше, а могут, наоборот, вырасти. Поэтому, я думаю, ЦБ будет склонен проявлять осторожность и снизит ставку на 25 б. п., а не на 50 б. п., как это было в апреле", - говорит Владимир Тихомиров из ФГ БКС.

Тем не менее, ряд экспертов считают, что оптимальным для ЦБ в текущей ситуации является сохранение шага снижения ставки в 50 б. п., поскольку в случае более сдержанного смягчения политики регулятор во втором полугодии может столкнуться с замедлением инфляции ниже целевого уровня в 4%.

"Внутренняя картина полностью соответствует тому, чтобы снизить ставку на 50 б. п. К тому же, мы полагаем, что рубль несколько ослабнет во втором полугодии, но если этого не произойдет, то при таком курсе, как сейчас, к концу года у ЦБ есть риск, что инфляция отклонится от цели в меньшую сторону. Чтобы этого не допустить, требуется более быстрое снижение ставок", - говорит главный экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.

Агрессивное снижение выглядит логичнее

Еще один фактор, влияющий на решение Центробанка - это инфляционные ожидания россиян, которые в мае 2017 года, по данным "инФОМ", продолжили снижаться. Так, медианное значение ожидаемой населением инфляции на следующие 12 месяцев опустилось относительно апрельского опроса на 0,7 п. п., до рекордно низкого уровня в 10,3%. Кроме того, сейчас, по мнению экономистов, маловероятной является реализация внешних факторов, которые бы оказать давление на рубль, а затем и на инфляцию. В этих условиях многие эксперты считают логичным снижение ключевой ставки ЦБ РФ в июне на 50 б. п.

"Инфляция вплотную приблизилась к таргету. Поэтому, если так продолжится дальше, а непродовольственная инфляция продолжит снижаться, то, не снижая ставку более агрессивно, ЦБ просто передержит слишком высокий уровень ставки. То есть такой уровень ставки будет слишком высоким для текущей инфляции", - говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Разница между ключевой ставкой и инфляцией в России сейчас, действительно, очень большая. При ключевой ставке 9,25% и инфляции 4,2% реальная ставка превышает 5%.

"Это очень много, это создает очень сильное деинфляционное давление. Поэтому, с точки зрения ЦБ, лучше все-таки это давление немножко сейчас снизить. Цель по инфляции уже близко, и, если сохранить такое сильное монетарное давление, то можно добиться того, что инфляция окажется существенно ниже этой цели, что, на мой взгляд, сейчас не входит в планы ЦБ. В данной ситуации логично немножко ускорить снижение ставки для того, чтобы иметь возможность для реакции, если цель будет перевыполнена с большим запасом. Что касается остальных показателей: рубль, состояние экономики, инфляционные ожидания, - то пока никаких угроз с этих точек зрения нет, и ничего не мешает ЦБ снизить ставку на 0,5 п. п.", - поясняет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа- Капитал" Владимир Брагин.

Внешние факторы, действительно, вряд ли скажутся на решении ЦБ РФ по ставке в эту пятницу, считают эксперты. "Что касается решения ФРС по ставке и санкций, мы не думаем, что это окажет существенное влияние на решение ЦБ РФ по ключевой ставке, если только не приведет к какой-то исключительной волатильности на рынках в ближайшее время", - говорит Олег Кузьмин из "Ренессанс Капитал".

Кроме того, ускорение инфляции в начале июня может оказаться временным. "В числе вещей, которые могли бы отчасти умерить аппетиты ЦБ в снижении ставки, то есть привести к снижению ставки на 25 б. п., является небольшое ускорение продовольственной инфляции за счет удорожания фруктов и овощей. Но, поскольку это не является тем фактором, на который смотрит ЦБ, мы полагаем, что это не должно стать тем моментом, который испугает ЦБ", - считает Станислав Мурашов из Райффайзенбанка.

С этим мнением согласен Владимир Брагин из УК "Альфа- Капитал"."Если выключить краткосрочные вещи, связанные с ценами на продукты питания, которые сильно колеблются в течение года, то тренд явный на замедление инфляции", - полагает экономист.

Пространство для маневра

Какое решение ни принял бы Банк России на заседании совета директоров 16 июня, рынок уверен в продолжении цикла снижения ключевой ставки. Регулятор сохраняет намерение смягчать монетарную политику, и у него есть пространство для дальнейшего маневра, считают эксперты. Даже более осторожные в своих прогнозах экономисты ожидают, что ЦБ РФ до конца года снизит ключевую ставку на 0,75 п. п. относительно текущего уровня. В частности, главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров, прогнозирующий снижение ключевой ставки 16 июня на 25 б. п., ждет ключевую ставку ЦБ РФ в конце 2017 года на уровне 8,5%. "Если 16 июня произойдет снижение на 25 б. п., то я ожидаю еще два снижения по 25 б. п. Возможно, в сентябре и, возможно, в декабре", - говорит Тихомиров.

По оценке "Ренессанс Капитал", запас снижения ключевой ставки до конца года у ЦБ РФ еще есть и он составляет 1 п. п. от текущего уровня. "У нас прогноз ключевой ставки на конец года 8,25%", - говорит Олег Кузьмин. Прогноз "Райффайзенбанка" еще более оптимистичный. По мнению экспертов банка, к концу года ЦБ опустит ключевую ставку до 7,75% годовых.

"Мы ожидаем 7,75% к концу года. Важные риски, которые мы упоминали в своих прогнозах, не реализуются. Риски, в первую очередь связанные с активным ослаблением рубля к концу года. Этого не происходит. И, в принципе, мы не видим особых факторов для его существенного ослабления, которое бы ощутимо отразилось на инфляции. И второй момент - смягчение бюджетной политики не происходит, во всяком случае, пока не происходит, и это точно уже не повлияет на текущую инфляцию в этом году. Эти два фактора риска не реализовались, поэтому думаю, что ЦБ есть еще куда снижать ключевую ставку", - говорит Станислав Мурашов из "Райффайзенбанка".

Для рынка в эту пятницу важнее самого факта снижения ключевой ставки будут комментарии ЦБ РФ по итогам заседания, считает Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал". "Сейчас особой разницы для рынка между снижением ставки на 25 б. п. и 50 б. п., по большому счету, нет. Потому что все понимают, что в текущих условиях, если ЦБ чуть медленнее снизит ставку, то в следующий раз снизит ее чуть быстрее. Все понимают, что у ЦБ оптимальный темп снижения ставки, скорее всего, находится где-то посередине между 50 б. п. и 25 б. п. Поэтому, какое решение ЦБ примет конкретно на этом заседании, оно, по большому счету, не так важно, если ЦБ будет выдерживать темп снижения ставки достаточно высоким. Кроме того, помним, о чем говорила Набиуллина в свое время, что ЦБ может снижать ставку и вне опорных заседаний, может и между ними спокойно. То есть рынок будет смотреть на комментарий регулятора. В первую очередь на то, что скажет ЦБ в части ожиданий, в части оценки ситуации с инфляцией, с инфляционными ожиданиями, и ориентироваться скорее на это. Само решение не так принципиально важно", - поясняет экономист.

Никита Жарков