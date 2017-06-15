Дефицит федерального бюджета в январе - мае составил 1,7% ВВП

Бывший футболист "Зенита" Данни простился с петербургскими болельщикамиСпорт 15 июня, 17:59
Путин поручил до 15 октября подготовить законопроекты о новых формах специнвестконтрактовЭкономика и бизнес 15 июня, 17:49
Эксперты: изменения в законодательстве не улучшили диалог между продавцом и покупателемЭкономика и бизнес 15 июня, 17:47
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"Политика 15 июня, 17:45
Федор Смолов прочитал стихотворение "Уединение" в рамках проекта "Лирика футбола"Спорт 15 июня, 17:40
Конвейер по выпуску экскаваторов запущен в ТатарстанеЭкономика и бизнес 15 июня, 17:29
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полеты над Балтикой в сопровождении истребителей НАТОАрмия и ОПК 15 июня, 17:26
Лучшие вопросы и ответы в ходе "Прямой линии" ПутинаПолитика 15 июня, 17:26
Москалькова: в России должен быть создан центр по лечению детей от игроманииОбщество 15 июня, 17:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ, по предварительной оценке, в январе - мае 2017 г. сократился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 563,716 млрд руб., или 1,7% ВВП. Это следует из материалов Минфина.
Дефицит федерального бюджета в январе - мае 2016 г. составлял 1,486 трлн руб., или 4,6% ВВП.
Расходы бюджета РФ в январе - мае 2017 г. составили 6,39 трлн руб., доходы - 5,83 трлн руб.
Ранее в мае глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что считает возможным сокращение дефицита бюджета РФ до 2% ВВП в текущем году.