Дефицит федерального бюджета в январе - мае составил 1,7% ВВП

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ, по предварительной оценке, в январе - мае 2017 г. сократился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 563,716 млрд руб., или 1,7% ВВП. Это следует из материалов Минфина.

Дефицит федерального бюджета в январе - мае 2016 г. составлял 1,486 трлн руб., или 4,6% ВВП.

Расходы бюджета РФ в январе - мае 2017 г. составили 6,39 трлн руб., доходы - 5,83 трлн руб.

Ранее в мае глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что считает возможным сокращение дефицита бюджета РФ до 2% ВВП в текущем году.