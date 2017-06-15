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Дефицит федерального бюджета в январе - мае составил 1,7% ВВП

Экономика и бизнес
15 июня, 17:54 UTC+3 МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Как следует из материалов Минфина, дефицит сократился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ, по предварительной оценке, в январе - мае 2017 г. сократился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 563,716 млрд руб., или 1,7% ВВП. Это следует из материалов Минфина.

Дефицит федерального бюджета в январе - мае 2016 г. составлял 1,486 трлн руб., или 4,6% ВВП.

Расходы бюджета РФ в январе - мае 2017 г. составили 6,39 трлн руб., доходы - 5,83 трлн руб.

Ранее в мае глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что считает возможным сокращение дефицита бюджета РФ до 2% ВВП в текущем году.

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