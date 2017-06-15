Красноярск рассчитывает провести реновацию территорий застройки середины ХХ века

КРАСНОЯРСК, 15 июня. /ТАСС/. Красноярск рассчитывает с помощью муниципально-частного партнерства провести реновацию территорий застроенных жильем 1940-60-х годов. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

"В Красноярске активно развивается проект развития застроенных территорий. В рамках муниципальной-частного партнерства мы рассчитываем провести реновацию городских территорий, застроенных в 1940-60-х годах", - сказал он.

По словам мэра, в рамках развития застроенных территорий планируется в 2017 году преобразить 18 городских территорий и переселить в ближайшие два года около 1,3 тыс. семей. "Для Красноярска на данном этапе очень актуален вопрос сноса ветхого и аварийного жилья. Как, впрочем, и для многих других городов. Безусловно, без федеральной поддержки эту задачу не решить. Именно поэтому Красноярск так активно участвует в федеральных программах", - подчеркнул он.

Акбулатов добавил, что Красноярск досрочно реализовал федеральную адресную программу переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Новые современные квартиры получили 1 тыс. 412 семей. "Но потребность в переселении выше, и мы рассчитываем на то, что и в дальнейшем сможем участвовать в таких федеральных программах", - добавил мэр.

В ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным тема реновации жилья стала одной из самых обсуждаемых в социальных сетях. Жители Красноярска в Twitter предлагали главе государства провести реновацию у них в городе.