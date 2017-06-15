Депутат от ЕР: решение проблем Находки требует принятия федеральных нормативных документов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Решение экологических проблем Находки требует принятия на федеральном уровне нормативных документов, регулирующих экологические вопросы перевалки угля.

"Нужно срочно вносить изменения и в правила работы с подобными грузами в портах", - заявил депутат Госдумы от Приморского края Виктор Пинский ("Единая Россия"), комментируя "Прямую линию" президента РФ Владимира Путина, на которой мальчик из Находки попросил главу государства решить проблему загрязнения угольной пылью в порту.

По словам Пинского, эта проблема также актуальна для Мурманска, поселка Ванино (Хабаровский край). "Это уже федеральная повестка. Поэтому на федеральном уровне надо принимать решения, устанавливать нормы и правила, которые бы эту деятельность регулировали", - цитирует парламентария пресс-служба "Единой России".

По оценке депутата, "Находка за несколько лет превратилась в самую настоящую угольную помойку", город находится в состоянии экологической катастрофы.

В качестве примера решения проблемы Пинский привел опыт Японии, куда приходит уголь из Находки. "Местные жители никак не ощущают присутствие угольных терминалов рядом с домами, прямо на территории терминалов живут и прекрасно чувствуют себя лебеди", - рассказал он, констатировав, что "такое даже представить невозможно в Находке сегодня".

Между тем, убежден парламентарий, такие технологии в России есть. Это, по его словам, "и специальные составы для орошения пыли, и защитные экраны". Более того, утверждает Пинский, "ряд стивидоров (компании, осуществляющие погрузку и разгрузку судов - прим. ТАСС) - самые добросовестные из них - сами настаивают на том, чтобы были созданы правила, при условии выполнения которых перевалка угля будет разрешена".

Как напоминает пресс-служба партии, ранее Пинский обратился в Министерство транспорта с предложением совместно с экологами разработать новый порядок работы портов и обязать стивидоров использовать для этих целей лучшее в мире оборудование.

Проблема Находки

Экологическую проблему затронул сегодня во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным мальчик Андрей Боль из Находки. Он попросил главу государства решить проблему загрязнения угольной пылью в находкинском порту. Путин пообещал разобраться таким образом, чтобы "людям и экологии ущерб был минимизирован". Президент также попросил задавшего в прямом эфире вопрос мальчика оставить свои данные и позднее рассказать, "какие меры приняты и заметны ли они для тех, кто проживает рядом".

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обострилась в этом году, когда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Это вызвало многочисленные жалобы населения. Сейчас в Приморье создают единую санитарно-защитную зону для терминалов, работающих в городской черте, модернизируют перегрузочные комплексы, а также жестко контролируют соблюдение технологического процесса при перевалке пылящего груза.