Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС подозревает "Б.Браун Медикал" в участии в крупном картеле при гозакупках лекарств

Экономика и бизнес
15 июня, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Предположительно картель существовал на территории Москвы и ряда регионов в течение трех лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает российское дочернее предприятие немецкой компании "Б.Браун Медикал" в участии в одном из крупнейших картельных сговоров на торгах лекарственными препаратами. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

"На сегодняшний день, по нашим подозрениям, это один из крупнейших фармкартелей. По нашим оценкам, более 10 млрд руб. Лекарства: от физрастворов до жизненно важных", - сказал он, добавив, что пока не может назвать других участников сговора.

Предположительно картель существовал на территории Москвы и ряда регионов в течение трех лет, указал представитель антимонопольного ведомства.

Тенишев также отметил, что ФАС составила протокол в отношении компании о воспрепятствовании проведению проверки. "Протокол будет направлен в суд, и суд будет разбираться", - подчеркнул он.

ООО "Б.Браун Медикал" расположено в Санкт-Петербурге, имеет представительства в 50 регионах страны. Компания специализируется на поставках медицинского оборудования для российских больниц. "Б.Браун Медикал" имеет собственное производство. Завод "Гематек" расположен в Тверской области и является крупнейшим в стране производителем инфузионных растворов.

Федеральная антимонопольная служба по итогам 2016 г. выявила более 70 картельных сговоров при закупках лекарств и средств медицинского назначения. Сумма заключенных с нарушениями контрактов составляет 12 млрд руб., или 7,6% от всех региональных закупок лекарств в 2016 г.

Ранее начальник управления по борьбе с картелями ФАС Тенишев сообщал, что картелизация государственных закупок в сфере здравоохранения в России, по его мнению, достигает 50%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
NBC: российских дипломатов в Нью-Йорке лишили бесплатного отдыха на пляжах
3
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
4
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
5
Московский монорельс заменят трамваи
6
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человек
7
Сенат США принял законопроект о санкциях против Ирана
Темы дня
Загрузка...
Реклама