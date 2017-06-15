ФАС подозревает "Б.Браун Медикал" в участии в крупном картеле при гозакупках лекарств

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает российское дочернее предприятие немецкой компании "Б.Браун Медикал" в участии в одном из крупнейших картельных сговоров на торгах лекарственными препаратами. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

"На сегодняшний день, по нашим подозрениям, это один из крупнейших фармкартелей. По нашим оценкам, более 10 млрд руб. Лекарства: от физрастворов до жизненно важных", - сказал он, добавив, что пока не может назвать других участников сговора.

Предположительно картель существовал на территории Москвы и ряда регионов в течение трех лет, указал представитель антимонопольного ведомства.

Тенишев также отметил, что ФАС составила протокол в отношении компании о воспрепятствовании проведению проверки. "Протокол будет направлен в суд, и суд будет разбираться", - подчеркнул он.

ООО "Б.Браун Медикал" расположено в Санкт-Петербурге, имеет представительства в 50 регионах страны. Компания специализируется на поставках медицинского оборудования для российских больниц. "Б.Браун Медикал" имеет собственное производство. Завод "Гематек" расположен в Тверской области и является крупнейшим в стране производителем инфузионных растворов.

Федеральная антимонопольная служба по итогам 2016 г. выявила более 70 картельных сговоров при закупках лекарств и средств медицинского назначения. Сумма заключенных с нарушениями контрактов составляет 12 млрд руб., или 7,6% от всех региональных закупок лекарств в 2016 г.

Ранее начальник управления по борьбе с картелями ФАС Тенишев сообщал, что картелизация государственных закупок в сфере здравоохранения в России, по его мнению, достигает 50%.