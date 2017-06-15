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Минэнерго США прогнозирует рекордную добычу нефти в стране в 2018 году

Экономика и бизнес
15 июня, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Прогноз по добыче составляет 10 млн баррелей в сутки

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© AP Photo/Jae C. Hong

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Добыча нефти в США в 2018 году может достичь 10 млн баррелей в сутки, следует из обновленного прогноза Управления по энергетической информации (EIA) минэнерго США.

Этот уровень может стать рекордным с 1970 года, когда был достигнут предыдущий максимум - 9,6 млн баррелей в сутки, отмечается в отчете ведомства.

Еще в начале года минэнерго США прогнозировало добычу на 2018 год в объеме 9,3 млн баррелей в сутки.

В 2017 году по обновленному прогнозу министерства суточная добыча нефти составит 9,3 млн баррелей.

Росту добычи способствуют комфортные цены на нефть, которые в свою очередь поддерживаются снижением глобальных запасов нефти во II и III кварталах 2017 года.

По прогнозу министерства, добычу в 2018 году увеличат не только США, но также и страны ОПЕК и другие игроки рынка. Так, EIA ожидает, что во II квартале будущего года мировые запасы нефти снова начнут расти благодаря вкладу Бразилии в объеме 570 тыс. баррелей и стран ОПЕК - в объеме 220 тыс. баррелей.

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