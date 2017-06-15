Минэнерго США прогнозирует рекордную добычу нефти в стране в 2018 году

Губернатор Ставрополья встретился с пострадавшими от паводка жителями села КраснокумскоеОбщество 15 июня, 19:29
"Прямая линия" Путина: без рекордов, но по делу и не без иронииПолитика 15 июня, 19:26
Экипаж Каргинова не выступит на ралли "Шелковый путь" - 2017Спорт 15 июня, 19:23
Консенсус-прогноз: эксперты уверены в снижении ключевой ставки ЦентробанкаЭкономика и бизнес 15 июня, 19:22
Краснов: чемпионат России по аквабайку отличается высоким уровнем конкуренцииСпорт 15 июня, 19:21
Итальянец Раньери стал главным тренером французского футбольного клуба "Нант"Спорт 15 июня, 19:18
Сенат США ужесточает санкции в отношении РФ и ограничивает право Белого дома их отменитьМеждународная панорама 15 июня, 19:14
Не только Гоша: жизнь и главные роли Алексея БаталоваКультура 15 июня, 19:08
Российский боец ММА Харитонов нокаутировал камерунца Сокуджу на первой минуте бояСпорт 15 июня, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Добыча нефти в США в 2018 году может достичь 10 млн баррелей в сутки, следует из обновленного прогноза Управления по энергетической информации (EIA) минэнерго США.
Этот уровень может стать рекордным с 1970 года, когда был достигнут предыдущий максимум - 9,6 млн баррелей в сутки, отмечается в отчете ведомства.
Еще в начале года минэнерго США прогнозировало добычу на 2018 год в объеме 9,3 млн баррелей в сутки.
В 2017 году по обновленному прогнозу министерства суточная добыча нефти составит 9,3 млн баррелей.
Росту добычи способствуют комфортные цены на нефть, которые в свою очередь поддерживаются снижением глобальных запасов нефти во II и III кварталах 2017 года.
По прогнозу министерства, добычу в 2018 году увеличат не только США, но также и страны ОПЕК и другие игроки рынка. Так, EIA ожидает, что во II квартале будущего года мировые запасы нефти снова начнут расти благодаря вкладу Бразилии в объеме 570 тыс. баррелей и стран ОПЕК - в объеме 220 тыс. баррелей.