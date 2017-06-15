Чукотка и Магадан обеспечили "дальневосточным гектаром" всех желающих

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Чукотский автономный округ и Магаданская область выполнили все заявки, поступившие им на получение "дальневосточного гектара". Об этом сообщил в четверг журналистам глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка.

"Каждый, кто подал заявку, должен получить свой гектар. Такая задача поставлена перед регионами. В двух регионах - на Чукотке и в Магаданской области - эта задача выполнена полностью, еще четыре выполнили ее на 99%. На последнем месте находится Приморский край. С отстающими проводится разъяснительная работа", - сообщил министр.

В настоящее время подано более 93 тыс. заявок, 20,3 тыс. участков оформлено и отдано в пользование и еще 7,3 тыс. заявок находятся на рассмотрении.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос жителя Владивостока о сложностях с оформлением участка в рамках программы, отметил, что одной из ключевых проблем "дальневосточного гектара" является отсутствие кадастровых данных. В частности, по его словам, нет нормального кадастра, "много ведомственной земли и Минобороны, и Академии наук".

По словам вице-премьера, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, земельный участок, о котором был задан вопрос, оказался в границах охотничьих угодий. По его словам, "в рамках сегодняшнего законодательства предоставление таких земельных участков не допускается".

Он отметил, что, "устанавливая запрет, законодатели исходили из того, что для сохранения охотничьих ресурсов, среды их обитания и создания охотничьей инфраструктуры нужны значительные площади, которые нельзя разрывать".

Трутнев добавил, что не согласен с запретом выделения "дальневосточных гектаров" в зоне охотугодий. До внесения изменений в закон он попросил губернаторов не отказывать гражданам, подавшим через информационную систему заявки на такие участки, и обязательно разъяснить, что предоставление земли станет возможным после изменения законодательства, которое должно произойти в весеннюю сессию Госдумы.