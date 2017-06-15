Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чукотка и Магадан обеспечили "дальневосточным гектаром" всех желающих

Экономика и бизнес
15 июня, 19:01 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

"На последнем месте находится Приморский край. С отстающими проводится разъяснительная работа", - сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Чукотский автономный округ и Магаданская область выполнили все заявки, поступившие им на получение "дальневосточного гектара". Об этом сообщил в четверг журналистам глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка.

"Каждый, кто подал заявку, должен получить свой гектар. Такая задача поставлена перед регионами. В двух регионах - на Чукотке и в Магаданской области - эта задача выполнена полностью, еще четыре выполнили ее на 99%. На последнем месте находится Приморский край. С отстающими проводится разъяснительная работа", - сообщил министр.

В настоящее время подано более 93 тыс. заявок, 20,3 тыс. участков оформлено и отдано в пользование и еще 7,3 тыс. заявок находятся на рассмотрении.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос жителя Владивостока о сложностях с оформлением участка в рамках программы, отметил, что одной из ключевых проблем "дальневосточного гектара" является отсутствие кадастровых данных. В частности, по его словам, нет нормального кадастра, "много ведомственной земли и Минобороны, и Академии наук".

По словам вице-премьера, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, земельный участок, о котором был задан вопрос, оказался в границах охотничьих угодий. По его словам, "в рамках сегодняшнего законодательства предоставление таких земельных участков не допускается".

Он отметил, что, "устанавливая запрет, законодатели исходили из того, что для сохранения охотничьих ресурсов, среды их обитания и создания охотничьей инфраструктуры нужны значительные площади, которые нельзя разрывать".

Трутнев добавил, что не согласен с запретом выделения "дальневосточных гектаров" в зоне охотугодий. До внесения изменений в закон он попросил губернаторов не отказывать гражданам, подавшим через информационную систему заявки на такие участки, и обязательно разъяснить, что предоставление земли станет возможным после изменения законодательства, которое должно произойти в весеннюю сессию Госдумы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Дальневосточный гектар" "Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Страны
Россия
Персоны
Трутнев, Юрий Петрович Путин, Владимир Владимирович Галушка, Александр Сергеевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
Семь туристов из Китая упали на эскалаторе в московском метро
3
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
4
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
5
Скончался Алексей Баталов
6
Российский боец ММА попал в реанимацию в тяжелом состоянии в день боя
7
Назначен новый директор музея "Исаакиевский собор"
Темы дня
Загрузка...
Реклама