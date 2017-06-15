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Росатом получил лицензию на генерацию электроэнергии АЭС в Турции на 49 лет

Экономика и бизнес
15 июня, 19:53 UTC+3

Госкорпорация также планирует в ближайшее время получить окончательное разрешение на пользование землей от министерства лесного хозяйства и министерства финансов Турции

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Проектная компания "Аккую Нуклеар" (дочерняя компания "Русатом Энерго Интернешнл", входящей в международный блок госкорпорации "Росатом"), реализующая проект строительства атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в Турции, получила от Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) лицензию на генерацию электроэнергии. Об этом говорится в сообщении Росатома.

"После тщательной работы с заявочной документацией управляющий совет EPDK принял решение о согласовании заявки и выдаче "Аккую Нуклеар" лицензии на генерацию электроэнергии сроком действия до 15 июня 2066 года (49 лет)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, "Аккую Нуклеар" в ближайшее время планирует получить окончательное разрешение на пользование землей от министерства лесного хозяйства и министерства финансов Турции и ограниченное разрешение на строительство АЭС от турецкого агентства по атомной энергии (ТАЕК).

Работы по строительству АЭС

В сообщении Росатома также отмечается, что "Аккую Нуклеар" рассчитывает, что первый бетон станции будет залит в марте 2018 года.

"Получение основной лицензии на строительство и, соответственно, выход на так называемый "первый бетон" ожидается в марте 2018 года", - говорится в сообщении.

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