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Медведев назначил Владимира Чепца руководителем Росжелдора

Экономика и бизнес
15 июня, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Владимир Чепец исполнял обязанности руководителя ведомства с 13 июня 2012 года

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Владимира Чепца. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте кабмина.

"Назначить Чепца Владимира Юрьевича руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Владимир Чепец - действительный государственный советник РФ 2-го класса. С 13 июня 2012 года исполнял обязанности руководителя Росжелдора.

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Чепец, Владимир Юрьевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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