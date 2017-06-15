Минстрой поручил ужесточить лицензионный контроль управляющих компаний

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень поручил усилить лицензионный контроль за управляющими компаниями, говорится в сообщении Минстроя.

Поручение было сформировано по итогам "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Очистка рынка от недобросовестных управляющих компаний (УК) реализуется в полном объеме, за период 2015-2017 годов было проведено более 537 тыс. проверок работы управляющих компаний. По поручению президента внедряются стандарты сервиса УК, что даст потребителям новое качество жилищно-коммунальных услуг. Важно, чтобы услуги оказывались управляющей организацией в соответствии с требованиями жителей", - цитирует пресс-служба слова министра.

Глава Минстроя также отметил, что обязанность управляющих компаний выполнять минимальный перечень сервисов будет закреплена в законе.

Согласно требованиям, аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний должны будут отвечать на звонки жильцов не дольше 5 минут и устранять аварии за регламентированный промежуток времени. Также у сотрудников УК появится форма, а в самих управляющих компаниях будет внедрена система контроля и оценки качества работы аварийно- диспетчерской службы.