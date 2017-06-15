Минстрой поручил ужесточить лицензионный контроль управляющих компаний

Три вратаря ФК "Строгино" приняли участие в тренировке сборной ЧилиСпорт 15 июня, 21:00
Суд Киева арестовал технику и документы одесского офиса "Яндекса"Международная панорама 15 июня, 20:46
Чемпион мира по боксу Уайлдер арестован за хранение марихуаныСпорт 15 июня, 20:40
ЦБ будет санировать страховые компании по аналогии с банкамиЭкономика и бизнес 15 июня, 20:38
СМИ: в одной из мечетей Кабула прогремел взрыв, шесть человек погиблиМеждународная панорама 15 июня, 20:17
Баскетболист Понкрашов подписал новый контракт с казанским УНИКСомСпорт 15 июня, 20:11
Фурсенко: Данни сделает РФПЛ сильнее, выступая за любой клуб лигиСпорт 15 июня, 19:48
NBC: российских дипломатов в Нью-Йорке лишили бесплатного отдыха на пляжахОбщество 15 июня, 19:47
Мэр Москвы вручил награды лучшим врачам городаМосква 15 июня, 19:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень поручил усилить лицензионный контроль за управляющими компаниями, говорится в сообщении Минстроя.
Поручение было сформировано по итогам "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Очистка рынка от недобросовестных управляющих компаний (УК) реализуется в полном объеме, за период 2015-2017 годов было проведено более 537 тыс. проверок работы управляющих компаний. По поручению президента внедряются стандарты сервиса УК, что даст потребителям новое качество жилищно-коммунальных услуг. Важно, чтобы услуги оказывались управляющей организацией в соответствии с требованиями жителей", - цитирует пресс-служба слова министра.
Глава Минстроя также отметил, что обязанность управляющих компаний выполнять минимальный перечень сервисов будет закреплена в законе.
Согласно требованиям, аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний должны будут отвечать на звонки жильцов не дольше 5 минут и устранять аварии за регламентированный промежуток времени. Также у сотрудников УК появится форма, а в самих управляющих компаниях будет внедрена система контроля и оценки качества работы аварийно- диспетчерской службы.