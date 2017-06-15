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Минстрой поручил ужесточить лицензионный контроль управляющих компаний

Экономика и бизнес
15 июня, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Поручение было сформировано по итогам "Прямой линии с Владимиром Путиным"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень поручил усилить лицензионный контроль за управляющими компаниями, говорится в сообщении Минстроя.

Поручение было сформировано по итогам "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Очистка рынка от недобросовестных управляющих компаний (УК) реализуется в полном объеме, за период 2015-2017 годов было проведено более 537 тыс. проверок работы управляющих компаний. По поручению президента внедряются стандарты сервиса УК, что даст потребителям новое качество жилищно-коммунальных услуг. Важно, чтобы услуги оказывались управляющей организацией в соответствии с требованиями жителей", - цитирует пресс-служба слова министра.

Глава Минстроя также отметил, что обязанность управляющих компаний выполнять минимальный перечень сервисов будет закреплена в законе.

Согласно требованиям, аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний должны будут отвечать на звонки жильцов не дольше 5 минут и устранять аварии за регламентированный промежуток времени. Также у сотрудников УК появится форма, а в самих управляющих компаниях будет внедрена система контроля и оценки качества работы аварийно- диспетчерской службы.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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Мень, Михаил Александрович Путин, Владимир Владимирович
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