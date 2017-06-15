Мосбиржа не откажется от рейтингов зарубежных агентств для включения бумаг в высший список

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московская биржа опубликовала уровни рейтингов и перечень агентств, на которые она будет ориентироваться при включении облигаций в высший (первый) котировальный список, говорится в сообщении торговой площадки.
В списке значится и "большая тройка" рейтинговых агентств, хотя ранее Минфин рекомендовал бирже ориентироваться только на рейтинги Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Минимальный рейтинг для включения в первый список биржи у Fitch и S&P составляет "BB-", у Moody's - "B-". У российских агентств АКРА и "Эксперт РА" (только рейтинги банков) минимальный уровень составляет "BBB+(RU)" и "ruBBB+" соответственно.
Облигации, рейтинги которых не соответствуют этим уровням, будут переведены во второй или третий уровень листинга в течение 12 торговых дней после даты вступления в силу правил листинга. Планируемый срок вступления в силу новой редакции правил листинга - июль 2017 года, после регистрации документа Банком России.
"Банк России планирует отменить требования по рейтингам облигаций для целей листинга в высшем котировальном списке. Мы хотели бы сохранить данные требования в правилах листинга биржи", - пояснила ТАСС управляющий директор биржи по фондовому рынку Анна Кузнецова.
По ее словам, первый котировальный список облигаций практически не изменится: "Исключение составляют лишь выпуски облигаций, которые были включены в первый уровень листинга до 7 июня 2016 года в рамках переходного положения биржи". Такие выпуски сейчас есть у 19 эмитентов, отметила Кузнецова.
Биржа также отдельно определила уровни рейтинга для облигаций, обязательства по которым удовлетворяются после требований всех кредиторов, например, по субординированным облигациям. У Fitch и S&P минимальный уровень рейтинга для включения в первый список - "BB", у Moody's - "Ba3", у АКРА - "А-(RU)". Рейтинги "Эксперт РА" для таких бумаг применяться не будут.