Ростех создаст Фонд промышленных технологий для развития инновационных отраслей

ХАРБИН, 15 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Госкорпорация "Ростех" планирует создать Фонд промышленных технологий для реализации инвестиционных проектов в инновационной сфере, сообщил сегодня на полях IV Российско-китайского ЭКСПО в Харбине директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов. Российская сторона, подчеркнул он в беседе с ТАСС, рассчитывает на активное сотрудничество с Китаем в рамках этого проекта.

"С целью расширения работы по перспективным направлениям госкорпорацией "Ростех" принято решение о формировании в 2017-2018 годах Фонда промышленных технологий", - сказал он.

"Его пул инвестиционных проектов будет включать в себя самые перспективные направления и быстрорастущие технологии. В том числе обработка и анализ больших массивов данных, искусственный интеллект, машинное обучение, предиктивное моделирование, робототехника, аддитивные технологии, индустриальный интернет, кибербезопасность, дополненная и виртуальная реальность", - пояснил Кладов.

"Китайским компаниям отводится важная роль по участию в его работе как в качестве соинвестора, так и партнера при продвижении, а также коммерциализации проекта на китайском рынке", - резюмировал он.