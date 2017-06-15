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ВЭБ хочет получить еще 45% "Евродона"

Экономика и бизнес
15 июня, 22:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

В компании в свою очередь подчеркнули, что ходатайства, поданные Внешэкономбанком, - "юридические формальности"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Структура Внешэкономбанка (ВЭБ) "ВЭБ капитал" подала ходатайства на приобретение 45% производителя индейки "Евродон", 100% "Евродон-юг" и 51% "Урсдона". Об этом говорится в материалах Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным газеты "Ведомости", эти доли принадлежат основателю компании Вадиму Ванееву и находятся в залоге у ВЭБа. При этом ВЭБ уже имеет 40% в "Евродоне" и 49% в "Урсдоне".

"Ванеев бизнес не отдает и не продает", - заверила ТАСС пресс-секретарь "Евродона" Ольга Грекова.

В то же время она отметила, что компания находится в сложной ситуации из-за проблем с гриппом птиц. "Идет переговорный процесс со стратегическим партнером "Евродона" Внешэкономбанком (крупнейший кредитор компании), продолжается рестуктуризация кредитных взаимоотношений "Евродона" с ВЭБ. Рассматриваются различные варианты, чтобы компании было легче выйти из сложившейся сложной ситуации в связи с кризисом и птичьим гриппом", - сказала она.

В ВЭБе не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Грекова подчеркнула, что ходатайства ВЭБа - "юридические формальности". "Требуется заявлять оформление документов даже на те сделки, которых практически никогда может и не быть, или могут быть совершенно в других долях и форматах", - пояснила Грекова.

"То есть, сделки может и не быть, или она будет касаться 1% - все равно подается заявка в ФАС на максимум, чтобы условно, говоря два раза не оформлять бумаги, если цифра будет меняться", - добавила она.

В конце декабря 2016 года на предприятии "Евродона" в Ростовской области была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Тогда пришлось уничтожить 160 тыс. голов птиц. Компания оценила свои убытки в размере более 1 млрд рублей. В апреле Россельхознадзор вновь обнаружил птичий грипп на одном из предприятий "Евродона". В этот раз было уничтожено 42 тыс. голов птицы.

"Евродон" (Ростовская область) - крупнейший агрокомплекс по производству индюшатины и утятины в России (торговые марки - "Утолина" и "Индолина"). В настоящее время в группу входят три мясоперебатывающих комплекса общей мощностью свыше 300 тыс. т мяса в год, три комбикормовых завода, три инкубатория.

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