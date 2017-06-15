Доля экспорта автомобилей Volkswagen из России увеличится вдвое

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Группа "ГАЗ" и Volkswagen Group Rus подписали соглашение о продлении контрактного производства легковых автомобилей, благодаря которому увеличится доля экспорта машин, произведенных в Нижнем Новгороде.

"В прошлом году мы экспортировали 10% нашего объема производства, а в этом году объем экспорта должен составить более 20%. А если взять отдельно нижегородскую производственную площадку, то отсюда 25% продукции пойдет на экспорт", - сообщил журналистам генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович. За период сотрудничества Volkswagen Group Rus и группы "ГАЗ" с 2011 года в Нижнем Новгороде было выпущено порядка 200 тыс. автомобилей Volkswagen Jetta, Skoda Yeti и Octavia.

"ГАЗ для того, чтобы увеличивать объемы производства, должен иметь дополнительные рынки сбыта. Их можно обеспечить только экспортом, а для того, чтобы иметь экспорт, нужно иметь высококачественную продукцию. Все то, что сегодня подписано, это как раз предусматривает движение в этом направлении", - сказал журналистам губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Также в четверг стороны заключили договор, согласно которому Volkswagen будет поставлять в Нижний Новгород двухлитровые дизельные двигатели, первая поставка состоится уже в середине 2018 года. Эти двигатели будут устанавливать на автомобили семейства "ГАЗель next". Первые автомобили с новым двигателем будут сданы в 2019 году. Кроме того, подразделение Volkswagen Truck & Bus и группа "ГАЗ" подписали соглашение о намерениях, в рамках которого рассмотрят возможности для долгосрочного стратегического партнерства, основной упор будет сделан на тяжелый коммерческий транспорт и автобусы.

Группа "ГАЗ" - крупнейший автомобилестроительный холдинг России, создан в 2005 году в результате реструктуризации производственных активов ОАО "Руспромавто". Он объединяет 13 предприятий, производящих легкие коммерческие, среднетоннажные, большегрузные автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер - ООО "Русские машины" (65,56% акций), входящее в "Базэл" Олега Дерипаски.