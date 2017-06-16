Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев примет участие в заседании Совмина Союзного государства РФ и Белоруссии

Экономика и бизнес
16 июня, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

На заседании планируется обсудить 19 вопросов, затрагивающих широкий спектр российско-белорусского взаимодействия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, которое пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

На заседании планируется обсудить 19 вопросов, затрагивающих широкий спектр российско-белорусского взаимодействия. В частности, будет заслушан отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год. "Предполагается рассмотрение перспектив развития машиностроительного комплекса Союзного государства и сотрудничества в агропромышленной сфере, - говорится в сообщении. - Планируется утверждение прогнозных балансов спроса и предложения по основным видам продукции, индикативных балансов топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на 2017 год".

Кроме того, ожидается принятие Плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на 2017-2020 годы. Особое внимание будет уделено вопросам сотрудничества в области науки и инноваций.

"Запланировано обсуждение хода реализации Основных направлений формирования единого научно-технологического пространства, подготовки Примерного перечня приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов, результатов выполнения союзных программ в области электроники и нефтехимии, - отметили в правительстве. - Планируется утвердить концепции новых союзных программ в сфере пограничной безопасности и производства биобезопасных комбикормов".

Также Медведев на полях саммита проведет переговоры с белорусским премьером Андреем Кобяковым.

Союзное государство

"Белоруссия - стратегический партнер и союзник России, - отметили в пресс-службе. - Союзное государство, по праву считающееся локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве, в полной мере сохраняет свою актуальность и востребованность и после начала полноценного функционирования Евразийского экономического союза".

Россия является основным торгово-экономическим партнером Белоруссии. Доля РФ в общем товарообороте Белоруссии стабильно составляет порядка 50% (в 2016 году - 51,2%). Белоруссия занимает первое место по объемам торговли России со странами СНГ и четвертое - среди всех российских торговых партнеров (5,8%).

В 2016 году двусторонний товарооборот сократился на 5,2%, составив $26,1 млрд. В январе - апреле этого года взаимная торговля показала позитивную динамику: товарооборот увеличился на 26,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, составив около $9,5 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Россия - Белоруссия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в жилом доме в Лондоне: десятки человек пропали без вести
2
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
3
США поздравили Россию с национальным праздником
4
Машина врезалась в группу пешеходов в центре Манхэттена
5
"Ъ": Медведев поручил проработать переезд четырех министерств в "Москва-Сити"
6
Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама