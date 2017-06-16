Медведев примет участие в заседании Совмина Союзного государства РФ и Белоруссии

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, которое пройдет в пятницу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.
На заседании планируется обсудить 19 вопросов, затрагивающих широкий спектр российско-белорусского взаимодействия. В частности, будет заслушан отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год. "Предполагается рассмотрение перспектив развития машиностроительного комплекса Союзного государства и сотрудничества в агропромышленной сфере, - говорится в сообщении. - Планируется утверждение прогнозных балансов спроса и предложения по основным видам продукции, индикативных балансов топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на 2017 год".
Кроме того, ожидается принятие Плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на 2017-2020 годы. Особое внимание будет уделено вопросам сотрудничества в области науки и инноваций.
"Запланировано обсуждение хода реализации Основных направлений формирования единого научно-технологического пространства, подготовки Примерного перечня приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов, результатов выполнения союзных программ в области электроники и нефтехимии, - отметили в правительстве. - Планируется утвердить концепции новых союзных программ в сфере пограничной безопасности и производства биобезопасных комбикормов".
Также Медведев на полях саммита проведет переговоры с белорусским премьером Андреем Кобяковым.
"Белоруссия - стратегический партнер и союзник России, - отметили в пресс-службе. - Союзное государство, по праву считающееся локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве, в полной мере сохраняет свою актуальность и востребованность и после начала полноценного функционирования Евразийского экономического союза".
Россия является основным торгово-экономическим партнером Белоруссии. Доля РФ в общем товарообороте Белоруссии стабильно составляет порядка 50% (в 2016 году - 51,2%). Белоруссия занимает первое место по объемам торговли России со странами СНГ и четвертое - среди всех российских торговых партнеров (5,8%).
В 2016 году двусторонний товарооборот сократился на 5,2%, составив $26,1 млрд. В январе - апреле этого года взаимная торговля показала позитивную динамику: товарооборот увеличился на 26,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, составив около $9,5 млрд.