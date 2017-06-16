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Среднерусский форум соберет 2 тыс. человек

Экономика и бизнес
16 июня, 0:52 UTC+3 КУРСК КУРСК 16, июня. /ТАСС

Главной темой мероприятия станет цифровая экономика

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КУРСК, 16 июня. /ТАСС/. Более 2 тыс. представителей власти и бизнеса из России, Китая, Бразилии, Чехии и других стран обсудят вопросы цифровой экономики на VI Среднерусском экономическом форуме (СЭФ), который откроется в Курске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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"В шестой раз Курск соберет несколько тысяч профессионалов и экспертов в различных отраслях экономики. Ожидается, что форум посетят 2,5 тыс. человек из России, Белоруссии, Чехии, Монголии, Бразилии, Китая и других государств, темой этого года станет "Современная экономика в цифровом пространстве". С начала XXI века цифровая экономика прочно вошла в жизнь российских регионов, это понятие подразумевает переход большинства отраслей в виртуальное пространство, главное место здесь занимает торговля, реклама и маркетинг. Обо всем этом и пойдет речь на форуме", - рассказали в пресс-службе.

Форум начнется с открытия выставки высококонкурентной продукции Курской области, ежегодно свои инновационные проекты и идеи здесь презентуют около 200 молодых ученых и студентов. В этом году, в частности, будут представлены комплекс "Безопасный город", а также проект автономной интеллектуальной группировки из двух спутников, которые будут запущены в космос и пробудут на орбите на высоте 400 км до полутора лет. В рамках форума будет представлена выставка робототехники и интеллектуальных систем.

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, после которого пройдут тематические сессии. "За последние годы СЭФ зарекомендовал себя как одна из основных площадок, где обсуждаются характерные для многих регионов проблемы, вырабатывается единая, согласованная политика, во многом определяющая будущее развитие Центральной России", - отмечает курский губернатор Александр Михайлов, его слова приводит пресс-служба.

Завершится форум 17 июня Коренской ярмаркой достижений различных отраслей экономики зарубежных стран и российских регионов.

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