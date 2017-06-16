Американская компания открывает свой первый в РФ завод по выпуску лаков и красок в Липецке

ЛИПЕЦК, 16 июня. /ТАСС/. Американская компания PPG Industries 16 июня открывает первый в России завод по выпуску жидких лаков и красок в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк". Как сообщили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ, инвестиции в запуск новой площадки составили более 2 млрд рублей.

"16 июня компания PPG Industries откроет свой первый в России в ОЭЗ "Липецк" по выпуску жидких лакокрасочных материалов, инвестиции в строительство которого составили 2 млрд рублей", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в церемонии открытия примут участие представители руководства компании PPG Industries, глава администрации региона Олег Королев и заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

Площадь новой производственной площадки составляет 9 га, на которой расположены склады, административный корпус, завод и исследовательская лаборатория. На заводе создано 140 мест, руководители и сотрудники лаборатории из выпускников вузов Липецка, Воронежа и Петербурга прошли обучение на заводах PPG Industries во Франции, Германии, США. Будет выпускаться до 30 тыс. тонн жидких лаков и красок в год.

Компания PPG Industries создана в Америке в 1883 году, ее штаб-квартира расположена в Питтсбурге, глобальный поставщик красок, покрытий, оптических приборов, специальных материалов, химических соединений, стекла и стекловолокна. Входит в Fortune 500 - список 500 крупнейших американских корпораций, владеет полностью или частично 140 предприятиями в 60 странах, объем продаж составляют $12,2 млрд в год. Решение о строительстве первого в России завода было принято компанией в 2013 году, но было задержано из-за санкций.

Особая экономическая зона "Липецк" площадью почти 2,3 тыс. га создана в 2005 году для решения задач по импортозамещению, развитию конкурентоспособных производственных комплексов в приоритетных отраслях промышленности, для привлечения прямых иностранных инвестиций. Федеральный и областной бюджеты вложили в развитие инфраструктуры 6,1 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ являются 50 компаний из 16 стран мира, это производители медицинского и энергетического оборудования, элементов и систем альтернативной энергетики, машин и автокомпонентов. Резиденты ОЭЗ "Липецк" создали более 3 тыс. рабочих мест. Компании заявили инвестиции в размере 153 млрд рублей (на данный момент освоено 37,5 млрд) и выпустили продукции на 51,7 млрд рублей.