РФ увеличила в апреле инвестиции в американские гособлигации до $104,9 млрд

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ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги американского правительства в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $22,4 млрд, до $104,9 млрд. Такие данные содержатся в обнародованном в четверг докладе министерства финансов США.
По информации ведомства, в марте вложения России в ценные бумаги США составили $99,8 млрд, в феврале - $86,3 млрд, в январе - $86,2 млрд, а в декабре прошлого года - $86,1 млрд. При этом в октябре данный показатель упал до $74,6 млрд с $90,9 млрд в июне.
Россия в апреле поднялась с 15-го на 14-е место по инвестициям в ценные бумаги правительства США, в октябре она была на 18-й строчке. Япония продолжает занимать первое место среди держателей американских гособлигаций ($1,106 трлн). В апреле вложения занимающего второе место Китая достигали $1,092 трлн.
Иностранные государства владели в апреле ценными бумагами США на сумму в 6,073 трлн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на $165,2 млрд.
Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами, которые продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.