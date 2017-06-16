Румыния, Дания и Канада стали членами Экономического и социального совета ООН

ООН, 16 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Новыми членами Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) в четверг на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН избраны Румыния, Дания и Канада. Об этом сообщил в социальной сети Twitterr президент ЭКОСОС Фредерик Шава.

Congratulations to the newly elected @UNECOSOC members at by- elections: #Romania @IonJinga @Denmark_UN @ibpete03 @CanadaUN @Blanchard_UN — UN ECOSOC President (@UNECOSOC) 15 June 2017

ЭКОСОС, учрежденный в июне 1945 года, - один из главных органов ООН, координирующий сотрудничество в экономической и социальной областях ООН и ее специализированных учреждений. В сферу деятельности ЭКОСОС входят содействие экономическому и социальному прогрессу, в том числе в повышении уровня жизни, решении проблем занятости и в области здравоохранения, содействие международному сотрудничеству в сфере культуры и образования.

54 страны-члена ЭКОСОС избираются Генеральной Ассамблеей ООН. 14 мест в этой организации отведены для стран Африки, 11- для стран Азии, шесть - для стран Восточной Европы, 10 - для латиноамериканских стран и стран Карибского бассейна и 13 мест - западноевропейским странам.

Россия является неизменным членом ЭКОСОС и в прошлом году была переизбрана на очередной трехлетний срок на период 2017-2019 годы.