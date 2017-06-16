Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Румыния, Дания и Канада стали членами Экономического и социального совета ООН

Экономика и бизнес
16 июня, 1:22 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

ЭКОСОС является одним из главных органов ООН, он координирует сотрудничество в экономической и социальной областях организации и ее специализированных учреждений

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 16 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Новыми членами Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) в четверг на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН избраны Румыния, Дания и Канада. Об этом сообщил в социальной сети Twitterr президент ЭКОСОС Фредерик Шава.

ЭКОСОС, учрежденный в июне 1945 года, - один из главных органов ООН, координирующий сотрудничество в экономической и социальной областях ООН и ее специализированных учреждений. В сферу деятельности ЭКОСОС входят содействие экономическому и социальному прогрессу, в том числе в повышении уровня жизни, решении проблем занятости и в области здравоохранения, содействие международному сотрудничеству в сфере культуры и образования.

54 страны-члена ЭКОСОС избираются Генеральной Ассамблеей ООН. 14 мест в этой организации отведены для стран Африки, 11- для стран Азии, шесть - для стран Восточной Европы, 10 - для латиноамериканских стран и стран Карибского бассейна и 13 мест - западноевропейским странам.

Россия является неизменным членом ЭКОСОС и в прошлом году была переизбрана на очередной трехлетний срок на период 2017-2019 годы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Дания Канада Румыния
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в жилом доме в Лондоне: десятки человек пропали без вести
2
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
3
США поздравили Россию с национальным праздником
4
Машина врезалась в группу пешеходов в центре Манхэттена
5
"Ъ": Медведев поручил проработать переезд четырех министерств в "Москва-Сити"
6
Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама