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"Известия": Роспотребнадзор зафиксировал рост брака в пищевой продукции

Экономика и бизнес
16 июня, 2:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Сообщается, что объем фальсифицированной продукции вырос на 600 тыс. тонн

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Объем брака пищевой продукции, выявленного Роспотребнадзором в прошлом году "по результатам контроля происхождения, качества и безопасности", вырос на 600 тыс. тонн. Об этом пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на доклад службы "Состояние продовольственного сырья и пищевых продуктов" за 2016 год.

В Роспотребнадзоре изданию уточнили, что бракованной становится продукция, не соответствующая требованиям ведомства: "Например, отсутствуют сопроводительные документы, не позволяющие отследить происхождение и путь продукции, несоответствие по микробиологическим и физико-химическим показателям, просроченная. Продукция выявляется в магазинах, распределительных центрах, учреждениях социального питания... снимается с продажи и уничтожается хозяйствующим субъектом", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Согласно докладу, по сравнению с 2015 годом, Роспотребнадзор снял с продажи в 11 раз больше импортной молочной продукции (116,5 т) и в четыре раза больше молочных продуктов российского производства (482 т). В 1,5 раза увеличилось количество забракованных службой импортного мяса и мясопродуктов (287,5 т). Также забраковано в 7,5 раз больше фруктов и ягод отечественного производства (255,4 т) и в пять раз больше овощей (573,3 т).

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2017 года территориальными органами Роспотребнадзора было забраковано более 15 тысяч партий пищевой продукции общим объемом более 324 тонн. Наиболее высокий показатель несоответствия по микробиологическим показателям зафиксирован среди рыбной (6,1% от всех исследованных проб), птицеводческой (4,5%) и молочной (4,1%) продукции. Доля фальсифицированных продуктов в первом квартале составила 4,6%. Среди фальсификата наибольшая доля приходятся на молочную (7,5%) и импортную рыбную (6,5%) продукцию.

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