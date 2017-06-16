Участники форума в Гаване обсуждают сотрудничество РФ и Кубы в медицине и фармацевтике

ГАВАНА, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Первый российско-кубинский медико-фармацевтический бизнес-форум открылся в четверг в Гаване. Его цель - развитие сотрудничества между РФ и Кубой в области медицины, фармацевтики и биотехнологий, презентация возможностей отраслевых компаний, а также налаживание взаимодействия между университетами, научно-исследовательскими институтами и технологическими парками двух стран.

Со стороны России в форуме принимают участие представители Министерства здравоохранения и руководители крупнейших фармпроизводителей и научно-исследовательских учреждений, в том числе Научного центра экспертизы средств медицинского применения, фонда "Сколково", Ассоциации российских фармацевтических производителей, Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток, компаний "Микроген", "Биокад", "Фармасинтез", "Эйдос-Медицина" и "Петровакс Фарм", Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

"Сотрудничество между Россией и Кубой в области биотехнологии и фармацевтики имеет большой потенциал. Нынешний форум поможет определить проекты, над которыми могли бы совместно работать российские и кубинские компании. Мы хотим, чтобы Куба могла использовать российские биотехнологические и фармацевтические разработки, а Россия - кубинские", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Эдуардо Мартинес, президент ведущего кубинского биомедицинского концерна BioCubaFarma ("Биокубафарма"), в который входят более 90 компаний и производственных объединений. Мартинес выразил надежду на то, что форум станет ежегодным и будет поочередно проводиться на Кубе и в России.

Уникальные кубинские препараты

Президент BioCubaFarma рассказал, что в числе уникальных продуктов кубинской фармацевтической промышленности, применяемых в том числе в России, вакцина против рака легких CIMAVAX-EGF, препарат для лечения диабетической стопы Heberprot-P, позволяющий избежать ампутации конечностей, а также натуральный препарат PPG для снижения уровня холестерина, получаемый из сахарного тростника.

"Кубинская биотехнологическая промышленность располагает 30-летним опытом. По уровню здравоохранения Куба не уступает наиболее развитым странам", - отметил Мартинес.

Задачи форума

Участники форума планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в области фармацевтики, в том числе сертификацию кубинских лекарственных препаратов для их реализации на российском рынке, создание на Кубе совместных предприятий по производству лекарств, открытие филиалов кубинских фармацевтических компаний в особых экономических зонах и технологических парках России для разработки лекарственных средств совместно с российскими производителями и НИИ.

Форум проводится при поддержке российского и кубинского Министерств здравоохранения, посольства и торгпредства России на Кубе и Торгово-промышленной палаты РФ.

Директор по развитию кластера биологических и медицинских технологий "Сколково" Руслан Алтаев рассказал корр. ТАСС, что в рамках форума фонд ставит перед собой две основные задачи. "Первая задача - помочь кубинским проектам, которые находятся на стадии НИОКР, найти российских партнеров, чтобы они вместе стали участниками "Сколково" и смогли получить поддержку в разработке своих новых лекарств и препаратов. Вторая задача - помочь компаниям - участникам "Сколково", которые уже разработали те или технологии, с внедрением на кубинский рынок, а через него и на рынки других стран Латинской Америки", - указал Алтаев.

Взаимовыгодное сотрудничество

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС торговый представитель России на Кубе Александр Богатырь, нынешний форум очень полезен для российских компаний. "Многие российские участники впервые получили возможность напрямую познакомиться с состоянием кубинской отрасли биотехнологий и были приятно удивлены высоким уровнем научных разработок кубинской биофармацевтики", - сказал торгпред.

По его словам, Куба, несмотря на достаточно ограниченные финансовые возможности и американские экономические санкции, сумела создать в фармакологии отрасль полного цикла и сейчас экспортирует свои фармпрепараты в 30 стран мира.

Торгпред РФ также сообщил, что многие кубинские и российские компании, работающие в сфере фармацевтики, сейчас изучают возможности для сотрудничества. "Это тот случай, когда сотрудничество является взаимовыгодным. Кубинцы имеют опыт, достижения и наработки, которые находятся на высоком международном уровне и в которых мы также заинтересованы", - указал Богатырь. По его словам, речь может идти о российско-кубинском сотрудничестве в области научных разработок, производства фармацевтических препаратов и их дистрибуции на международных рынках.

В рамках форума, который завершится 17 июня, предусмотрено посещение фармацевтических предприятий и медицинских учреждений Кубы, а также особой экономической зоны в порту Мариэль, расположенном в 45 км к западу от Гаваны.