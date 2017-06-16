В Китае открылось заседание Совета по сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы"

ХЭФЭЙ /Китай/, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Участники открывшегося 16 июня в китайском городе Хэфэй (восточная провинция Аньхой) второго заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы" обсудят вопросы дальнейшего расширения взаимодействия между регионами Приволжского федерального округа (ПФО) и китайскими провинциями, расположенными в районах верхнего и среднего течения реки Янцзы, а также подпишут 11 соглашений о сотрудничестве. Сопредседателями совета выступают полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич и член Госсовета КНР Ян Цзечи.

Постпред об итогах работы

"Заседание совета - это подведение итогов годичной работы по каждому региону. На сегодняшний день было подписано 27 различных соглашений между регионами нашего округа и, соответственно, регионами, входящими в программу "Волга-Янцзы" со стороны китайских партнеров. В рамках этих соглашений идет работа по открытию предприятий по реализации конкретных экономических проектов, гуманитарному сотрудничеству, студенческому обмену, реализации задач, которые возникли в ходе проведения ежегодных молодежных форумов", - рассказал Бабич в беседе с корреспондентом ТАСС до начала работы совета.

"Мы подведем итоги по каждому проекту. Заслушаем регионы, если есть какие-то проблемы, которые необходимо нам с китайскими партнерами подкорректировать для того, чтобы экономические проекты, которые намечены для реализации в регионах - в Чувашии, Пензенской области, Башкортостане, Ульяновской области, где очень серьезное продвижение, в Татарстане - были завершены в установленные сроки и не встречали никаких административных и бюрократических проволочек", - подчеркнул он, добавив, что сегодня для подписания подготовлено 11 новых соглашений, в которых также предусмотрены конкретные виды сотрудничества в реализации инвестиционных проектов. К совместной реализации, сообщил также Бабич, российская сторона предлагает сейчас 101 проект.

Формат "Волга-Янцзы"

Взаимодействие российских и китайских регионов в формате "Волга-Янцзы" было инициировано в 2013 году в целях расширения сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и научно-технической областях. Первое заседание совета состоялось в июле 2016 года в Ульяновске. Сельское хозяйство и производство продуктов питания, производство строительных материалов, строительство коммерческой и жилой недвижимости, производство оборудования, туризм и информационные технологии определены в качестве приоритетных направлений по 21 проекту в сфере инвестиционного сотрудничества.

Неотъемлемой частью данного механизма выступает сотрудничество в гуманитарной сфере. Важной вехой на этом направлении стала договоренность по созданию Ассоциации высших учебных заведений регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы, в которую войдут десятки российских и китайских вузов. В числе приоритетных направлений работы данного формата выступает также налаживание и дальнейшее продвижение молодежных обменов, как эффективного инструмента народной дипломатии.

Во втором заседании совета принимают участие представительные делегации регионов Приволжского федерального округа. Среди них Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская и Самарская области, а также представители МИД РФ, Министерства экономического развития, Минкультуры и Федерального агентства по туризму.

На совете также будет представлен инвестиционный потенциал регионов ПФО, которые заинтересованы в поступлении китайских капиталовложений в совместные проекты на территории РФ. Примеры такого сотрудничества уже есть, в частности, у Пермского края, Башкирии, Ульяновской и Пензенской областей. На стадии проработки находятся сейчас свыше 40 инвестиционных соглашений.