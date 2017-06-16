Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": Минстрой вводит мониторинг региональных программ капремонта

Экономика и бизнес
16 июня, 6:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Отмечается, что поправки позволят вести постоянный мониторинг хода капитального ремонта и оценивать корректность назначенных в субъектах РФ платежей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ получит дополнительные полномочия для контроля за взносами на капитальный ремонт и его выполнением в регионах, уже подготовлен соответствующий проект поправок в положение о министерстве. Об этом сообщила в пятницу газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

Как пояснили изданию в пресс-службе Минстроя, поправки позволят вести постоянный мониторинг хода капитального ремонта и оценивать корректность назначенных в субъектах РФ платежей - они должны быть достаточными для выполнения работ и доступными для граждан.

"Безусловно, взнос на разных территориях может отличаться в зависимости от особенностей региона, однако в соседних областях он не может отличаться в разы. Минстрой России держит на контроле регионы. И если выявляется завышение или занижение взноса, регион получает предписание о необходимости скорректировать взнос", - отметили в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что "сейчас необходимо сосредоточить внимание на безусловном выполнении краткосрочных планов в полном объеме".

По закону, напоминает газета, органы местного самоуправления устанавливают минимальные размеры взносов на капремонт в каждом регионе по разработанной Минстроем методике.

На данный момент, пишут "Известия", взносы за капремонт в стране колеблются от 3 до 30 рублей за 1 кв. м. При этом размер платы может существенно различаться даже в соседних субъектах РФ. Например, в Санкт-Петербурге минимальный взнос установлен на уровне 3 рублей за 1 кв. м, а в Ленинградской области - уже 5,5 рубля. В Москве минимальный платеж в этом году определен в 17 рублей за 1 кв. м, а в Московской области - 8,65 рубля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: американцы особенно агрессивно вмешивались в российские выборы в 2012 году
2
Путин считает, что излишняя демонизация Сталина - один из путей атаки на Россию
3
В Петербурге нашли пропавшую женщину с месячной внучкой
4
Боксер Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом
5
Полиция Вашингтона арестовала двух граждан Турции за участие в беспорядках
6
Полиция Вашингтона выдала ордеры на арест девяти охранников Эрдогана
7
Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой
Темы дня
Загрузка...
Реклама