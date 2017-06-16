"Известия": Минстрой вводит мониторинг региональных программ капремонта

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ получит дополнительные полномочия для контроля за взносами на капитальный ремонт и его выполнением в регионах, уже подготовлен соответствующий проект поправок в положение о министерстве. Об этом сообщила в пятницу газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

Как пояснили изданию в пресс-службе Минстроя, поправки позволят вести постоянный мониторинг хода капитального ремонта и оценивать корректность назначенных в субъектах РФ платежей - они должны быть достаточными для выполнения работ и доступными для граждан.

"Безусловно, взнос на разных территориях может отличаться в зависимости от особенностей региона, однако в соседних областях он не может отличаться в разы. Минстрой России держит на контроле регионы. И если выявляется завышение или занижение взноса, регион получает предписание о необходимости скорректировать взнос", - отметили в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что "сейчас необходимо сосредоточить внимание на безусловном выполнении краткосрочных планов в полном объеме".

По закону, напоминает газета, органы местного самоуправления устанавливают минимальные размеры взносов на капремонт в каждом регионе по разработанной Минстроем методике.

На данный момент, пишут "Известия", взносы за капремонт в стране колеблются от 3 до 30 рублей за 1 кв. м. При этом размер платы может существенно различаться даже в соседних субъектах РФ. Например, в Санкт-Петербурге минимальный взнос установлен на уровне 3 рублей за 1 кв. м, а в Ленинградской области - уже 5,5 рубля. В Москве минимальный платеж в этом году определен в 17 рублей за 1 кв. м, а в Московской области - 8,65 рубля.