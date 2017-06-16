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Борис Титов заступился за новосибирского предпринимателя - главу "Тиона"

Экономика и бизнес
16 июня, 7:57 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 16, июня. /ТАСС

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей назвал уголовное преследование попыткой целенаправленного уничтожения перспективного инновационного производства

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

© Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал уголовное преследование главы новосибирской компании "Тион" Дмитрия Трубицына попыткой целенаправленного уничтожения перспективного инновационного производства. Об этом сообщается на официальном сайте омбудсмена.

"В этой ситуации мы имеем дело с целенаправленным уничтожением перспективного бизнеса. Считать действия Трубицына преступлением - это очень большое преувеличение. Эксперты считают, что потребительские качества оборудования, поставляемое "Тионом", не пострадали от изменения его параметров по сравнению с теми, которые зафиксированы в документе Росздравнадзора. Важно донести их позицию до суда", - считает Титов.

35-летнего Трубицына подозревают в производстве и продаже фальсифицированных воздухоочистителей, он находится под домашним арестом. Причиной возбуждения дела стало то обстоятельство, что входящее в группу "Тион" ООО "Аэросервис" - один из старейших резидентов технопарка новосибирского Академгородка - в последние несколько лет продавало лечебным учреждениям очистители воздуха, не соответствующие документации, полученной в 2011 году от Росздравнадзора. Группа "Тион" направила официальное обращение в адрес бизнес-омбудсмена, по обращению проводится предварительная экспертиза.

"Дмитрий Трубицын - молодой, энергичный представитель инновационного сектора, развитие которого больше всего необходимо для современной России", - заявил Титов. Он выразил надежду на то, что "создавшаяся ситуация разрешится с минимальным ущербом, и станет поводом для того, чтобы решить, наконец, проблему в целом".

По мнению Титова, производство медицинских изделий в России "сопровождается необоснованно громоздкими бюрократическими процедурами", которые должны упрощаться.

Резидент двух технопарков

На прошлой неделе региональный СК возбудил в отношении Трубицына уголовное дело по ч. 2 ст. 238.1 УК РФ ("Производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий"), суд поместил бизнесмена под домашний арест. По версии следствия, в 2011 году компания получила разрешение Росздравнадзора на производство очистителей воздуха для больничных палат, но позже (в начале 2015 года) подозреваемый решил фальсифицировать оборудование, чтобы уменьшить его себестоимость, и в течение года техника поставлялась без необходимых для очистки воздуха от бактерий деталей.

В самой компании эти обвинения опровергли. По мнению представителей "Тиона", данная ситуация - "неоправданное давление на открытую и законопослушную компанию". По данным компании, текущие претензии связаны с неточностями в регистрационных удостоверениях, которые были устранены.

Компания является резидентом "Сколково" и новосибирского технопарка и поставляет медицинское оборудование в клиники более 100 городов России. Гендиректор технопарка новосибирского Академгородка Владимир Никонов не исключил, что уголовное преследование Трубицына может быть связано с попыткой рейдерского захвата успешного инновационного предприятия.

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