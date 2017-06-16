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Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков стал акционером компании

Экономика и бизнес
16 июня, 8:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Сделка по приобретению 0,0008% акций состоялась 8 и 9 июня 2017 года

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков стал акционером компании с долей в размере 0,0008%, следует из материалов "Газпрома".

Ранее Зубков не владел акциями компании.

Сделка по приобретению состоялась 8 и 9 июня 2017 года.

Виктор Зубков является председателем совета директоров ПАО "Газпром" с 2008 года.

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Зубков, Виктор Алексеевич
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