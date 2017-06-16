Медведев поручил продлить срок действия ставки НДС в 10% на внутренние воздушные перевозки

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минтрансу до 1 сентября проработать вопрос продления до конца 2020 года срока действия ставки НДС на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров в размере 10%, а также доложить о целесообразности ее обнуления. Об этом говорится в опубликованных на сайте кабмина решениях по итогам совещания о дополнительных мерах господдержки разработчиков, производителей и эксплуатантов отечественных воздушных судов и стимулирования спроса на российскую авиационную технику.

"Минфину России (А. Г. Силуанову), Минтрансу России (М. Ю. Соколову) подготовить и в установленном порядке внести в правительство Российской Федерации проект федерального закона о продлении до 31 декабря 2020 года действия <...> ставки НДС на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа в размере 10%. Одновременно доложите о целесообразности снижения указанной ставки до 0%", - говорится в документе.

Кроме того, Минтрансу, Росавиации и Минпромторгу совместно с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) поручено до сентября 2017 года обеспечить сертификацию двигателя ПД-14 (авиадвигатель для нового российского пассажирского самолета МС-21 - прим. ТАСС). Также в сентябре Минпромторгу, Минтрансу, Минэкономразвития и другим заинтересованным ведомствам необходимо подготовить предложения по применению механизма trade-in, который предусматривает выкуп бывших в эксплуатации воздушных судов с зачетом их стоимости при приобретении самолетов МС-21.

"Минпромторгу России (Д. В. Мантурову), Минфину России (А. Г. Силуанову) совместно с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" представить согласованные предложения по обеспечению финансирования в период 2018 - 2020 годов работ по созданию самолета МС-21 и разработки широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета в рамках российско-китайского межправительственного соглашения. Срок - до 1 августа 2017 года", - говорится в поручениях премьера.

Премьер также поручил Минпромторгу, Минтрансу, Росавиации, Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) совместно с "Аэрофлотом" разработать комплекс мер по повышению исправности и увеличению налета самолетов "Сухой Суперджет-100" до мировых показателей. Соответствующий доклад ведомствам необходимо представить правительству в августе 2017 года.