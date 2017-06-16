В Москве прошла инклюзивная дискуссия о новых технологиях

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Успешные люди с инвалидностью в ходе публичной дискуссии Сбербанка "Новые технологии. Новое время. Новый человек" на форуме "Интеграция`17" рассказали, как новые технологии изменили их жизнь и повлияли на их карьеру. Сбербанк совместно с "Кибатлетикой" провели инклюзивный public talk, спикерами которого стали успешные люди с инвалидностью, а также разработчики протезов и представители банка.

Старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов, являющийся одним из инициаторов этой дискуссии, рассказал, что руководство банка уделяет большое внимание проблемам людей с инвалидностью и старается учитывать их потребности в своих новых программах развития.

Так, 45% офисов Сбербанка, включая сельские и отдаленные, уже адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Более 3 тысяч банкоматов Сбербанка адаптированы для незрячих людей, почти 10 тысяч поддерживают шрифт Брайля. С помощью функции VoiceOver на iOS полностью адаптировано приложение "Сбербанк Онлайн" для незрячих и слабовидящих людей.

"В стране живет более 12 миллионов людей с инвалидностью, 80% - клиенты Сбербанка, мы не можем не помочь им качественно и в полной мере пользоваться нашими услугами и сервисами. Помимо этого важно поднимать на публичный уровень и не бояться таких тем. Мы сегодня услышали много историй успеха, которые могут вдохновить много людей перестать бояться и начать жить полной жизнью, в этом тоже мы видим свою миссию", - заметил Попов.

Отказаться от протеза

Пловчиха Олеся Владыкина попала в страшную аварию в 2008 году. Она выжила, но потеряла часть левой руки. Все свои возможности, и физическую силу, и силу духа девушка направила на то, чтобы вернуться к полноценной жизни.

Олеся смогла добиться успехов в спорте, стала двукратной паралимпийской чемпионкой, первой из российских женщин с инвалидностью снялась для обложки глянцевого журнала. Она показала себя настоящей: в отличной физической форме и без руки. Девушка так и не смогла привыкнуть к протезу и отказалась от него вовсе.

"Я поняла, что мне удобнее без протеза. Единственное, я сделала себе косметический протез, чтобы попробовать, что это такое. И обнаружила, что лично мне он не подходит и даже мешает. Я поняла, что мне не стоит тратить силы на пользование косметическим протезом", - рассказала Владыкина во время обсуждения.

Новые возможности

32-летний юрист Всемирного банка Алексей Морозов родился и вырос в маленьком городке под Псковом. У Алексея инвалидность с раннего детства, но это не помешало ему получить высшее юридическое образование в Санкт-Петербурге. Несмотря на сложности, связанные с отсутствием доступной среды в городе, в университете, библиотеках, Алексей успешно защитился и получил заветный диплом. Потом выиграл грант на обучение в Великобритании.

"В Англии я впервые нашел свою электрическую инвалидную коляску. Конечно, теоретически я знал, что такие существуют, но никогда их не видел. А университет неожиданно предоставил мне на год обучения такую современную коляску. Это открыло для меня новый мир, это был первый самостоятельный год жизни для меня, и электронная коляска безумно помогла мне в этом, она дала мне новые возможности", - поделился Морозов.

С тех пор он успел еще пожить в Германии, учился в Хьюстоне, и вот уже шестой год живет в Вашингтоне, занимая хорошую должность во Всемирном банке. Парень обожает путешествовать и летать на самолетах, он не видит перед собой никаких преград. Морозов считает, что для него оказалось недостаточно одной только мотивации и силы духа, чтобы достичь высот.

"Не только мотивация, но и новые технологии помогают мне строить карьеру", - отметил он.

Психологический барьер

В свою очередь представители крупнейшего в России инновационного производителя протезов "Моторика" рассказали, что дети, потерявшие конечность, и их родители часто находят причины для того, чтобы отказываться от использования современных протезов. И не всегда это связано с нехваткой средств, зачастую они устанавливают перед собой психологические барьеры. "Дети не любят протезы, они им натирают, мешают. Мамы начинают стесняться детей. И дети хотят от этого спрятаться", - сказал бизнес-ангел проекта "Моторика" Андрей Давыдюк.

В прошлом Давыдюк был успешным руководителем корпорации. Но однажды жизнь топ-менеджера круто изменилась: его дочка на игровой площадке сломала позвоночник. "Наша мама в это время была на девятом месяце беременности, и мне приходилось постоянно находиться в больнице со своим ребенком. Так я стал погружаться в тему реабилитации", - рассказал он.

Новая реальность привела его в "Моторику".

"Мы в "Моторике" сформулировали миссию и меняем культуру протезирования в России. Мы позиционируем свои изделия как элемент стиля и дизайна. Ребенок может нарисовать рисунок, и фрагмент этого рисунка будет на протезе. Или может поместить на протез изображение своего любимого героя", - отметил Давыдюк.

По его словам, недавно компания разработала высокотехнологичные бионические протезы, которые управляются силой мышц.

"Мы в них будем встраивать чипы карты "Тройка" для оплаты проезда, экраны для чтения почты и смс, пульты для управления бытовой техникой. Возможно, Сбербанк нас поддержит, мы будем встраивать платежные карты, чтобы протез становился устройством, расширяющим возможности", - поделился планами Давыдюк.

Паралимпийская чемпионка Олеся Владыкина, которая до сих пор отказывалась от протезов, заинтересовалась новым российским проектом. "Я не могу не замечать развитие технологий. И мне интересно обратиться к новым технологиям", - сказала она.

Инклюзивное общество

Юрист Алексей Морозов отметил, что крайне важно развивать эти технологии и делать доступной среду для людей с инвалидностью. По его словам, это поможет активнее включать их в социальную жизнь, привлекать к работе.

Он привел несколько примеров из опыта Всемирного банка: так, двери туалетов в офисе банка оборудовали кнопкой для открытия - это удобно для людей на коляске. В штате банка работает специалист по эргономике, который помогает приспособить рабочее место под индивидуальные особенности каждого сотрудника.

По мнению Морозова, очень важно, чтобы люди с инвалидностью не боялись, не стеснялись себя и участвовали в социальной жизни, принимали участие в публичных выступлениях, рассказывали свои истории, это поможет обществу постепенно избавиться от стереотипов и страхов.