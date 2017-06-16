Макаров: позиция ВАС учтена в поправках в законопроект о пределах прав налогоплательщиков

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Законопроект об установлении пределов осуществления прав и исполнения обязанностей налогоплательщиком подготовлен ко второму чтению рабочей группой экспертного совета при комитете Госдумы по бюджету и налогам. Об этом заявил журналистам глава комитета Андрей Макаров.

Он напомнил, что в 2016 году исполнилось 10 лет с момента принятия пленумом Высшего Арбитражного суда (ВАС РФ) постановления о необоснованной налоговой выгоде. "Время доказало действенность, эффективность и справедливость правовых подходов, изложенных в этом документе. Пришло время включить правовую позицию ВАС РФ в Налоговый кодекс", - отметил депутат.

Целью законопроекта является не просто кодификация правил, сформулированных ВАС РФ, касающихся необоснованной налоговой выгоды, а фактически предлагается новый подход к проблеме злоупотребления налогоплательщиком своими правами, учитывающий положительные аспекты наработанной судебной практики, указал парламентарий. "Предлагается максимально уйти от оценочных понятий в Налоговом кодексе и закрепить исчерпывающий перечень оснований, по которым налоговым органом может быть отказано налогоплательщику в праве уменьшать свои налоговые платежи даже при том, что все подтверждающие документы у налогоплательщика в порядке", - подчеркнул он.

"Поправками ко второму чтению, одобренными рабочей группой экспертного совета при комитете, закреплен один из важнейших принципов налогового регулирования - приоритет содержания над формой. При этом неуплата налогов контрагентом налогоплательщика или какие-то несущественные недостатки в оформлении документов, или возможность совершить ту или иную операцию иным образом не должно трактоваться как нарушение налогового закона налогоплательщиком, если будут отсутствовать признаки фиктивности самой хозяйственной операции", - сказал Макаров.

Он считает необходимым сразу же после вступления нового закона в силу обратиться к ФНС с просьбой довести до территориальных органов позицию законодателя и обеспечить мониторинг применения новых норм. "В ходе такого мониторинга экспертам предстоит оценить, насколько правоприменительная практика соответствует целям, задачам и самой концепции нового закона, и в случае необходимости по итогам этой работы авторы проекта готовы будут уточнить его нормы", - сообщил глава бюджетного комитета.