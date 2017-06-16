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Курс доллара на Московской бирже снизился до 57,8 рубля, евро - до 64,45 рубля

Экономика и бизнес
16 июня, 10:06 дата обновления: 16 июня, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Индексы ММВБ и РТС на открытии торгов выросоли на 0,3%

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и достиг отметки в 57,8 рубля.

Курс евро уменьшился на 7 коп., составив 64,45 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1823,4 пункта. Индекс РТС также прибавил 0,3% и достиг отметки 994,92 пункта.

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