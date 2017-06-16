"Татнефть" увеличила долю в банке "Зенит" до 71,9%

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Нефтяная компания "Татнефть" увеличила долю владения акциями банка "Зенит" с 50,4% до 71,89% в результате выкупа допэмиссии банка, следует из материалов раскрытия.
Так, в прямом владении компании оказалось 62,7%, в косвенном - 9,2% акций.
В мае совет директоров компании одобрил решение направить 14 млрд рублей на выкуп допэмиссии банка.
Банк "Зенит" учрежден в декабре 1994 года компанией "Татнефть", Академией народного хозяйства при правительстве РФ и группой юридических лиц. Председателем совета директоров банка является генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов.
"Татнефть" ведет работу на территории Татарстана, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Калмыкия. Штаб-квартира компании находится в Альметьевске. На долю компании приходится около 8% нефтедобычи в стране и свыше 80% нефтедобычи в Татарстане.
Наиболее крупными держателями акций "Татнефти" являются ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" (59,55%) и АО "Центральный депозитарий Республики Татарстан" (30,45%).