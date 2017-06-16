Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Татнефть" увеличила долю в банке "Зенит" до 71,9%

Экономика и бизнес
16 июня, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В прямом владении компании оказалось 62,7%, в косвенном - 9,2% акций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Нефтяная компания "Татнефть" увеличила долю владения акциями банка "Зенит" с 50,4% до 71,89% в результате выкупа допэмиссии банка, следует из материалов раскрытия.

Так, в прямом владении компании оказалось 62,7%, в косвенном - 9,2% акций.

В мае совет директоров компании одобрил решение направить 14 млрд рублей на выкуп допэмиссии банка.

Банк "Зенит" учрежден в декабре 1994 года компанией "Татнефть", Академией народного хозяйства при правительстве РФ и группой юридических лиц. Председателем совета директоров банка является генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов.

"Татнефть" ведет работу на территории Татарстана, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Калмыкия. Штаб-квартира компании находится в Альметьевске. На долю компании приходится около 8% нефтедобычи в стране и свыше 80% нефтедобычи в Татарстане.

Наиболее крупными держателями акций "Татнефти" являются ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" (59,55%) и АО "Центральный депозитарий Республики Татарстан" (30,45%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита
2
Путин считает, что излишняя демонизация Сталина - один из путей атаки на Россию
3
В Лондоне вновь загорелся жилой дом
4
Минобороны РФ сообщило о возможной ликвидации лидера ИГ аль-Багдади ударом ВКС РФ
5
Путин назвал чушью утверждения о наличии у него банковских счетов на Кипре
6
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
7
Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой
Темы дня
Загрузка...
Реклама