ФАС оштрафовала дочку "Газпрома" на 140 млн руб. за ущемление малого бизнеса

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Ингушское УФАС оштрафовало дочернюю компанию "Газпрома", "Газпром межрегионгаз Пятигорск", на 140 млн рублей за ущемление интересов субъектов малого предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сумма штрафов является значительной в связи с тем, что за злоупотребление доминирующим положением законодателем предусмотрены оборотные штрафы. Это в первую очередь связано с тем, что субъект естественной монополии в силу своего положения на рынке может отрицательно влиять на состояние конкуренции, как в данном случае", - приводит пресс-служба слова руководителя регионального управления Батыра Точиева.

Решение было принято вследствие проверки газового оборудования субъектов малого предпринимательства, в результате которой было установлено, что "Газпром межрегионгаз Пятигорск" составлял не соответствующие действительности акты проверки узлов учета газа, из-за которых потребителям начислялась значительная по сумме задолженность.

В свою очередь, компания "Газпром межрегионгаз Пятигорск" сообщила, что оспорит в суде штрафы ФАС. "Решения УФАС Ингушетии, послужившие основанием для вынесения постановлений о привлечении к административной ответственности, уже оспариваются "Газпром межрегионгаз Пятигорск" в судах различных уровней. В настоящее время ведется работа по обжалованию указанных постановлений в арбитражном суде", - уточнили в пресс-службе.

ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" обеспечивает поставку газа населению, промышленным и коммунально-бытовым предприятиям Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана.