Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС оштрафовала дочку "Газпрома" на 140 млн руб. за ущемление малого бизнеса

Экономика и бизнес
16 июня, 10:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В результате проверки было установлено, что "Газпром межрегионгаз Пятигорск" составлял не соответствующие действительности акты проверки узлов учета газа

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Ингушское УФАС оштрафовало дочернюю компанию "Газпрома", "Газпром межрегионгаз Пятигорск", на 140 млн рублей за ущемление интересов субъектов малого предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сумма штрафов является значительной в связи с тем, что за злоупотребление доминирующим положением законодателем предусмотрены оборотные штрафы. Это в первую очередь связано с тем, что субъект естественной монополии в силу своего положения на рынке может отрицательно влиять на состояние конкуренции, как в данном случае", - приводит пресс-служба слова руководителя регионального управления Батыра Точиева.

Решение было принято вследствие проверки газового оборудования субъектов малого предпринимательства, в результате которой было установлено, что "Газпром межрегионгаз Пятигорск" составлял не соответствующие действительности акты проверки узлов учета газа, из-за которых потребителям начислялась значительная по сумме задолженность.

В свою очередь, компания "Газпром межрегионгаз Пятигорск" сообщила, что оспорит в суде штрафы ФАС. "Решения УФАС Ингушетии, послужившие основанием для вынесения постановлений о привлечении к административной ответственности, уже оспариваются "Газпром межрегионгаз Пятигорск" в судах различных уровней. В настоящее время ведется работа по обжалованию указанных постановлений в арбитражном суде", - уточнили в пресс-службе.

ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" обеспечивает поставку газа населению, промышленным и коммунально-бытовым предприятиям Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита
2
Путин считает, что излишняя демонизация Сталина - один из путей атаки на Россию
3
В Лондоне вновь загорелся жилой дом
4
Минобороны РФ сообщило о возможной ликвидации лидера ИГ аль-Багдади ударом ВКС РФ
5
Путин назвал чушью утверждения о наличии у него банковских счетов на Кипре
6
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
7
Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой
Темы дня
Загрузка...
Реклама