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Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"

Экономика и бизнес
16 июня, 10:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Ведомство продолжит работать в Москве на Садовой-Самотечной улице

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ не планирует переезжать в "Москва-Сити". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минстроя.

"Ведомство не планирует переезжать в новое здание, в том числе "Москва-Сити". Министерство работает и продолжит работать на Садовой-Самотечной (улице) в Москве", - пояснили в пресс-службе.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что премьер- министр России Дмитрий Медведев поручил правительству проработать идею переезда Минстроя, МЭР, Минкомсвязи и Минпромторга из 16 зданий в центре столицы в "Москва-Сити". Газета ссылалась на имеющееся в распоряжении издания письмо глав четырех министерств премьеру. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова подтвердила существование такого проекта. За счет переезда правительство надеется сократить расходы за счет уменьшения площадей, используемых для работы министерств, до 70 тыс. кв. м (более чем в четыре раза).

По данным "Коммерсанта", министерства могут переехать во второй половине 2018 года. Вероятным местом размещения единого правительственного комплекса в "Москва-Сити" станет здание комплекса "IQ-квартал", либо площади проектов Capital Group (комплекс "Око").

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