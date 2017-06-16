МИД КНР разделяет позицию Путина по сотрудничеству РФ и Китая

ПЕКИН, 16 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайские власти разделяют недавние высказывания президента России Владимира Путина об отношениях РФ и КНР. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Китая Лу Кан.

"Китайская сторона одобряет положительную оценку российского президента Путина касательно сотрудничества с Китаем. Россия и КНР прежде всего - всеобъемлющие стратегические партнеры, и к настоящему моменту отношения Пекина и Москвы достигли беспрецедентного уровня, - отметил он. - Обе стороны оказывают активное содействие продвижению политического диалога с тем, чтобы он оказал еще более позитивное воздействие на наше двустороннее прагматичное сотрудничество".

Дипломат отметил, что Китай и Россия - крупные державы, имеющие друг с другом протяженную совместную границу, выступающие в качестве государств с формирующейся рыночной экономикой, которые в соответствии с решением высшего руководства проводят активную успешную политику национального развития.

Ранее российский лидер во время "Прямой линии" отметил, что Россия и КНР имеют общие задачи в рамках экономического развития, также указав на безусловные положительные перспективы дальнейшего эффективного двустороннего сотрудничества.