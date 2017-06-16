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Китай назвал несправедливыми санкции США в отношении банка КНДР

Экономика и бизнес
16 июня, 11:55 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Минфин США наложил санкции на Банк внешней торговли в марте 2013 года за "оказание содействия созданию оружия массового поражения"

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ПЕКИН, 16 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Односторонние санкции американских властей в отношении Банка внешней торговли (БВТ) КНДР носят несправедливый характер. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Китайское правительство всецело поддерживает резолюции Совета Безопасности ООН, в то же время санкции США в отношении северокорейского БВТ носят односторонний характер. В связи с этим я хотел бы подчеркнуть: Китай против злоупотреблений внутренним законодательством в отношении других государств и нерезидентов, поскольку это несправедливо", - отметил он.

Ранее американские власти обвинили китайскую компанию в деятельности, осуществляемой в интересах БВТ КНДР, на который распространяются международные санкции. Как следует из заявления федерального прокурора США по округу Колумбия, данная коммерческая организация может быть оштрафована на $1,9 млн.

Минфин США наложил санкции на БВТ в марте 2013 года за "оказание содействия созданию оружия массового поражения".

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