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Эксперт: атомная энергетика может решить проблему энергообеспечения Арктики

Экономика и бизнес
16 июня, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Директор Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН призвал использовать при судоходстве не тяжелые фракции нефти, а природный газ

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Проблема энергообеспечения российских арктических территорий может быть решена за счет атомной энергетики, использование которой, несмотря на риски, наносит наименьший вред экосистеме Арктики. Такое мнение на открытом обсуждении национального общественного стандарта "Экологическая безопасность Арктики" в РСПП высказал директор Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН (ИППЭС) Владимир Маслобоев.

"У нас огромная проблема с вами - энергетическое обеспечение деятельности в Арктике. И как бы там вам не говорили, что ядерная энергия плохая, что планы РФ по созданию плавучих атомных станций - это плохо, тем не менее канадцы опробуют у себя уже два типа размера экономичных, малогабаритных, мощностью от 4 до 10 МВт станций для обеспечения своих арктических проектов", - сказал он.

Маслобоев отметил, что защитить Арктику от изменения климата и вызванных им последствий человек не в силах, тем не менее, "внутри Арктики мы можем вместе с вами добиться того, чтобы при судоходстве использовались не тяжелые фракции нефти, а природный газ, например".

По словам эксперта, экологический стандарт должен быть принят и адаптирован не только российским бизнесом, но и выведен на международный уровень, с перспективой стать международным арктическим стандартом.

Национальный общественный стандарт "Экологическая безопасность Арктики" разработан Ассоциацией полярников и корпорацией "Россети". Документ представляет собой свод правил экологического поведения хозяйствующих субъектов, базируется на нормативных актах, предложениях общественных и экологических организаций.

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