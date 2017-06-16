Новый YotaPhone 3 был представлен на российско-китайском ЭКСПО в Харбине

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ХАРБИН, 16 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Компания BaoliYota Technology в пятницу на Российско-китайском ЭКСПО представила новое поколение смартфонов YotaPhone 3, продукт поступит в производство в начале осени этого года, сообщили представители компании.
BaoliYota Technology является совместным предприятием China Baoli (China Baoli Technologies - акционер Yota Devices) и компании Coolpad, которая занимается производством и дистрибуцией смартфонов в Китае.
Как и смартфоны двух предыдущих поколений, YotaPhone 3 будет оснащен двумя независимыми дисплеями, один из которых сконструирован по технологии электронных чернил. Сроки начала поставок на рынок компания не раскрыла.
Представители компании сообщили, что смартфон выпустят в двух версиях - с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти стоимостью 350 и 450 долларов соответственно. В локализованной китайской версии телефона будут предустановлены популярные в стране приложения: поисковик Baidu и мессенджер WeChat, которые будут активны на обоих экранах.
34,9% в Yota Devices принадлежит фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна. Другими акционерами Yota Devices является китайская China Baoli Technologies Holdings Limited (30%), госкорпорация "Ростех" (25,1%) и MTH Limited (10%), за которой стоит менеджмент разработчика.