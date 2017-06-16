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Источник: РФ в июне удерживает среднесуточную добычу ниже 1,5 млн т в рамках сделки с ОПЕК

Экономика и бизнес
16 июня, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

По данным на середину июня, добыча нефти в России составила 1,495 млн тонн в сутки

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Добыча нефти в России, по данным на середину июня, составила 1,495 млн тонн в сутки, что на 2% ниже уровня октября 2016 года (1,532 млн тонн), взятому за базовый уровень в соглашении с ОПЕК о сокращении добычи нефти. Об этом ТАСС сообщил источник, располагающий данными статистики по добыче нефти в стране.

Такой уровень добычи был достигнут еще в начале мая, когда Россия объявила о том, что снизила добычу на 300 тыс. баррелей, тем самым выполнив свою квоту в рамках соглашения. Напомним, что в процентном соотношении Россия обязалась снизить добычу на 2,7% к уровню октября.

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© Артем Коротаев/ТАСС

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Официальная российская статистика ведет учет добычи в тоннах, в то время как ОПЕК - в баррелях. В Минэнерго неоднократно подчеркивали, что использовать коэффициент 7,33, применяемый для перевода экспортной российской нефти Urals из тонн в баррели, нельзя. Об этом же ТАСС в кулуарах ПМЭФ сказал и глава Минэнерго Александр Новак. "Средний коэффициент есть, но когда мы говорим про добычу, то к каждому виду нефти применяется свой коэффициент", - сказал он.

ОПЕК в своем июньском отчете пишет, что по данным Минэнерго, предоставленным в секретариат, Россия в мае добывала 10,23 млн баррелей в сутки. Целевой уровень добычи в рамках соглашения, по словам Новака, должен составить 10,947 млн баррелей.

В то же время по данным МЭА, в мае российская добыча нефти и конденсата составила 11,319 млн баррелей. Таким образом, сообщалось в отчете, Россия снизила добычу в рамках соглашения на 278 тыс. баррелей к уровню октября или на 93% от плана.

Согласно данным статистики на середину июня, почти все крупные нефтяные компании страны сохранили уровень добычи на уровне начала мая. Так, среднесуточная добыча у "Роснефти" (без учета "Башнефти") не изменилась и составила 511 тыс. тонн. Сохранилась она у "Лукойла" - на уровне 222,5 тыс. баррелей и "Сургутнефтегаз" - 164,5 тыс. баррелей.

Как сообщалось ранее, Россия и ОПЕК продлили действие соглашения об ограничении добычи еще на девять месяцев с 1 июля до конца марта 2018 года на прежних условиях. По словам российского министра энергетики Александра Новака, российские нефтяники поддержали позицию Минэнерго о необходимости продления договоренностей.

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