"Россети" могут начать контролировать работу бизнеса на арктических территориях

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Соблюдение бизнесом и промышленниками экологических стандартов работы на территории Арктики может стать подконтрольным компании "Россети", которая может ввести технологические критерии для подключенных компаний. Об этом на открытом обсуждении Национального общественного стандарта "Экологическая безопасность Арктики", разработанного "Россетями" и Ассоциацией полярников, сообщил в РСПП директор департамента технологического развития и инноваций "Россетей" Владимир Софьин.

"Если наша компания возьмет на себя лидерство в применении норм такого общественного договора на этих территориях, то мы через взаимодействие с нефте- и газодобывающими компаниями, с машиностроительным комплексом, который работает, с малым и средним бизнесом можем эти нормы и эти критерии транслировать каким-то образом через технологические регламенты, соглашения, работу уже других бизнесов, которые работают на этой территории", - сказал он.

Софьин отметил, что арктические территории необходимо развивать как с точки зрения макроэкономических показателей РФ, "так и с точки зрения повышения качества жизни населения, которое проживает на этих территориях".

Национальный общественный стандарт "Экологическая безопасность Арктики" представляет собой свод правил экологического поведения хозяйствующих субъектов, базируется на нормативных актах, предложениях общественных и экологических организаций.

Документ в марте был представлен на форуме "Арктика - территория диалога" в Архангельске, его обсуждение и доработка продолжаются общественными организациями и представителями власти.