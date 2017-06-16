Дворец пушнины для проведения меховых аукционов планируется создать в Иркутске

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ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Центр проведения аукционов ценного меха зверей - Байкальский аукционный дом - Дворец пушнины с годовым оборотом в 1,8 млрд рублей планируется создать в Иркутске. Об этом сообщил в пятницу ТАСС в ходе Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине (Китай) министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.
"Этот проект в принципе уже стартовал. Состоялся первый аукцион, и вся партия соболя была успешно продана. Создание аукционного дома - частная инициатива, ее реализует наша, иркутская компания", - сказал Орачевский, не назвав компанию.
В рамках проекта предполагается возвести здание Дворца пушнины площадью около 10 тыс. кв. м. В нем разместятся, помимо зала торгов, офисные помещения, сортировочные и складские помещения, ателье по выделке мехов и пошиву изделий из них.
В общей сложности объем инвестиций в создание аукционного дома составит около 300 млн рублей. Предполагается, что к 2020 году ежегодный оборот аукциона достигнет 1,8 млрд рублей. Для реализации проекта регион рассчитывает привлечь инвесторов из Китая.
IV российско-китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 15 до 19 июня.