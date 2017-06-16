Источник: Минфин РФ разместит евробонды, несмотря на возможное расширение санкций США

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минфин России сохраняет планы по размещению евробондов на $3 млрд в конце июня, несмотря на возможное расширение санкций США на российские суверенные ценные бумаги, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Мы работаем над размещением. Нет информации об отмене", - сказал он, комментируя возможность введения США санкций в отношении российских облигаций федерального займа и евробондов.

Ранее источники ТАСС сообщали, что размещение евробондов Минфина запланировано на 23 июня.

Представитель Минфина РФ от комментариев отказался.

Как сообщалось ранее, Сенат США на этой неделе проголосовал за расширение санкций в отношении России. В частности, если санкции будут расширены, российские банки не смогут получать у американских компаний и физических лиц финансирование сроком более 14 дней (сейчас 90 дней), а срок финансирования российских нефтегазовых компаний сократится до 30 дней.

Кроме того, в документе о расширении санкций в отношении РФ на сайте конгресса США говорится, что в будущем санкции могут быть наложены и на государственный долг России. Один из пунктов документа гласит, что в течение 180 дней Казначейство США и управление Национальной разведки должны предоставить конгрессу детальный доклад о потенциальных последствиях расширения санкций США на ОФЗ, евробонды и деривативы.