Источник: Минфин РФ разместит евробонды, несмотря на возможное расширение санкций США

Море детей и вложений: как изменился "Артек" за три года в составе РоссииВ стране 16 июня, 13:43
Полиция задержала пьяного водителя, который вел пассажирский автобус из Башкирии на УралНовости Урала 16 июня, 13:42
Тренер: Легкоатлет Даниил Цыплаков может пропустить летний сезонСпорт 16 июня, 13:38
Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 9%Экономика и бизнес 16 июня, 13:32
Сербский футболист Тошич сообщил, что 20 июня приедет на сбор ЦСКАСпорт 16 июня, 13:29
Травмированный голкипер Браво не собирается покидать расположение сборной ЧилиСпорт 16 июня, 13:28
Мутко: стадион "Санкт-Петербург" может перейти в управление ФК "Зенит" в августеСпорт 16 июня, 13:13
Аэропорт Шереметьево в январе-мае увеличил пассажиропоток на 17,4%Транспорт 16 июня, 13:10
"Надежда есть всегда": главные цитаты из фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"Политика 16 июня, 13:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минфин России сохраняет планы по размещению евробондов на $3 млрд в конце июня, несмотря на возможное расширение санкций США на российские суверенные ценные бумаги, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
"Мы работаем над размещением. Нет информации об отмене", - сказал он, комментируя возможность введения США санкций в отношении российских облигаций федерального займа и евробондов.
Ранее источники ТАСС сообщали, что размещение евробондов Минфина запланировано на 23 июня.
Представитель Минфина РФ от комментариев отказался.
Как сообщалось ранее, Сенат США на этой неделе проголосовал за расширение санкций в отношении России. В частности, если санкции будут расширены, российские банки не смогут получать у американских компаний и физических лиц финансирование сроком более 14 дней (сейчас 90 дней), а срок финансирования российских нефтегазовых компаний сократится до 30 дней.
Кроме того, в документе о расширении санкций в отношении РФ на сайте конгресса США говорится, что в будущем санкции могут быть наложены и на государственный долг России. Один из пунктов документа гласит, что в течение 180 дней Казначейство США и управление Национальной разведки должны предоставить конгрессу детальный доклад о потенциальных последствиях расширения санкций США на ОФЗ, евробонды и деривативы.