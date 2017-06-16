"Росэнергоатом" впервые выставил на торги долги оптовых покупателей за энергию и мощность

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" начал торги задолженностью покупателей за электроэнергию и мощность, поставленные АЭС на оптовый рынок, говорится в сообщении концерна.

Согласно сообщению, с 14 июня на площадке fabrikant.ru открылась процедура аукциона по реализации долга ранее лишенного статуса субъекта оптового рынка ОАО "Колэнергосбыт" на 99 млн рублей. В ближайшее время планируется выставить еще ряд лотов с долгами на порядка 1,5 млрд рублей.

"Их реализация позволит существенно сократить сумму проблемной дебиторской задолженности концерна и положительно отразится на величине резерва сомнительных долгов компании", - говорится в сообщении.

"Росэнергоатом" подчеркивает, что подобные открытые торги проводятся впервые в истории не только атомной отрасли, но и оптового рынка электроэнергии и мощности в целом. По мнению концерна, проведение аукционов может стать еще одним инструментом организации расчетов генерирующих компаний в условиях наличия низколиквидной дебиторской задолженности покупателей, исключенных из состава участников оптового рынка.

В концерн "Росэнергоатом" входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов концерна, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на десяти атомных станциях России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью всех энергоблоков 27,9 ГВт. В настоящее время на АЭС России производится порядка 18,3% от всего объема выработки электроэнергии в стране.