Глава Росавтодора считает возможным ограничение грузоперевозок в РФ в ночное время

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Грузовые перевозки в ночное время и в выходные дни в России со временем могут быть ограничены. Такое мнение выразил в пятницу в рамках рабочей поездки в Казань руководитель Росавтодора Роман Старовойт.

"Нам необходимо интегрировать наше законодательство, в том числе и с инициативами и законными актами, которые работают в Европе. В дальнейшем, наверняка, мы рано или поздно к этому придем, что в ночное время и в выходные дни, возможно, надо будет ограничить движение грузового транспорта", - сказал он, добавив, что речь не идет о перевозке товаров первой необходимости и тех грузах, которые требуют срочной доставки.

По словам Старовойта, на сегодняшний день такая мера пока что несвоевременна, так как не в полной мере работает система по учету режима труда и отдыха водителей, но в будущем может быть введена. Тем не менее, отметил он, большое количество ДТП происходит из-за усталости водителей. "Дальнобойщики находятся в таком экономическом состоянии, что вынуждены перерабатывать, и, конечно, могут засыпать за рулем", - пояснил он.

В августе 2014 года Министерство транспорта России утвердило план реализации концепции развития объектов дорожного сервиса (ОДС). В рамках плана, в частности, на федеральных трассах обустраиваются зоны отдыха для водителей. Также создаются условия для повышения уровня безопасности пользования федеральными дорогами.