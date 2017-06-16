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ЦБ будет блокировать фишинговые сайты за пределами рунета

Экономика и бизнес
16 июня, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Блокировка фишинговых сайтов с зарубежным хостингом или ресурсов, не имеющих российской лицензии, - это вопрос защиты прав потребителей, заявил замглавы главного управления безопасности ЦБ Артем Сычев

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк России намерен получить возможность блокировать находящиеся за пределами рунета фишинговые сайты и сайты не получивших российскую лицензию форекс-дилеров. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

"У нас сейчас есть возможность блокировать, точнее, инициировать снятие с делегирования сайтов в доменах .ru, .su и .рф, а вот с другими доменами мы этого делать пока не можем. Блокировка фишинговых сайтов с зарубежным хостингом или ресурсов, не имеющих российской лицензии, например форекс-дилеров, - это вопрос, прежде всего, защиты прав потребителей", - сказал он.

Если иностранное юрлицо предоставляет услуги, для оказания которых в России необходима лицензия, а получать ее и работать по установленным в России правилам компания и не думала, ее сайт целесообразно сделать недоступным для пользователя на территории России, пояснил Сычев. "Правовая конструкция, позволяющая это делать, сейчас есть в 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", где прописана внесудебная процедура блокировки сайтов через внесение их в реестр Роскомнадзора (Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено - прим. ред.). Но ее целесообразно дополнить", - считает он.

Разработку проекта изменений в закон будет вести Минкомсвязь, ЦБ уже направил министерству свои предложения в этой части.

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