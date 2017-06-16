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ЦБ отмечает рост преступлений, связанных со сменой sim-карт без ведома владельца

Экономика и бизнес
16 июня, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Центробанк считает, что необходимо предусмотреть возможность, когда оператор связи будет уведомлять банк о смене sim-карты у его клиента

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Число финансовых преступлений, связанных со сменой sim-карт без ведома владельцев телефонных номеров, в прошлом году увеличилось почти на треть. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

"Количество случаев и украденных денег пока небольшое, но важна динамика: за прошлый год она выросла примерно на 30%", - сказал Сычев.

Интервью

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Он отметил, что новый вид мошенничества начал набирать обороты с прошлого года. Злоумышленники без ведома владельца номера меняют sim-карту, и все уведомления, которые к ней привязаны, в том числе, банковские, приходят на телефон мошенников. При этом в отличие от большинства мошеннических схем с банковскими картами, эта схема является целевой - злоумышленники покушаются на счета конкретных людей с заведомо большими остатками средств, указал Сычев.

ЦБ считает, что необходимо предусмотреть возможность, когда оператор связи будет уведомлять банк о смене sim-карты у его клиента. "Технически это не очень сложно - по подобному принципу работает оповещение оператора, когда абонент переходит к другому оператору со своим номером. Базу перенесенных номеров по закону ведет ЦНИИС (Центральный научно-исследовательский институт связи - прим. ред.). Очевидно, что технически возможно выстраивание точно такой же схемы в отношении замены sim-карт и получении доступа к этой информации кредитными организациями", - говорит Сычев.

Этот вопрос обсуждался на консультативном совете при председателе Банка России. Подготовлен законопроект, который ЦБ обсуждает с Минкомсвязью.

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