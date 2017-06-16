Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 9%

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. до 9% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
"Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики", - отмечается в сообщении ЦБ.
После решения ЦБ РФ, рубль немного усилил рост к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов.
В пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора также сообщается, что ЦБ РФ видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. "Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года", - говорится в сообщении.