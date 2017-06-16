Силуанов: решение ЦБ по ставке стало отражением снижения инфляционных ожиданий

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Решение Банка России по ставке стало отражением продолжающегося снижения инфляционных ожиданий. Так прокомментировал журналистам решение совета директоров Банка России министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Сегодняшнее решение, с одной стороны, стало отражением продолжающегося снижения инфляционных ожиданий, с другой стороны, в свете неопределенности, связанной с внешними факторами, сохранение осторожного подхода обеспечит закрепление этого позитивного тренда", - сказал министр.
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. до 9% годовых.