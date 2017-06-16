Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума приняла закон об отмене требования о листинге облигаций ЦБ

Экономика и бизнес
16 июня, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Необходимость заключения договора с организатором торгов для допуска облигаций ЦБ к организованным торгам может воспрепятствовать оперативной реализации денежно-кредитной политики Банка России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, исключающий из законодательства требование о заключении договора листинга эмиссии облигаций ЦБ РФ для допуска к торгам.

Сейчас в соответствии с нормами закона "О рынке ценных бумаг" допуск облигаций к организованным торгам происходит с помощью их листинга, который в свою очередь проводится на основании договора с эмитентом ценных бумаг.

Необходимость заключения договора с организатором торгов для допуска облигаций Банка России к организованным торгам, по мнению комитета Госдумы по финрынку, может затруднить, а в некоторых случаях воспрепятствовать оперативной реализации денежно-кредитной политики Банка России. В связи с этим требование о листинге в отношении эмиссии облигаций Банка России целесообразно исключить, отмечается в заключении комитета.

Кроме того, прописанный законом порядок приобретения эмитентом своих облигаций может повлиять на оперативность изъятия и возвращения Банком России ликвидности в банковский сектор, указывается в сопроводительных материалах к документу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
2
В Днепропетровской области задержаны подозреваемые в убийстве Вороненкова
3
Назарбаев предложил странам перейти на "зеленый" ВВП
4
Bild: Scooter намерена выступить в Крыму
5
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на акции 12 июня в Петербурге
6
Песков: недовольство в ЕС санкциями против РФ понятно, потому что бизнес несет убытки
7
Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"
Темы дня
Загрузка...
Реклама