Госдума приняла закон об отмене требования о листинге облигаций ЦБ

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, исключающий из законодательства требование о заключении договора листинга эмиссии облигаций ЦБ РФ для допуска к торгам.
Сейчас в соответствии с нормами закона "О рынке ценных бумаг" допуск облигаций к организованным торгам происходит с помощью их листинга, который в свою очередь проводится на основании договора с эмитентом ценных бумаг.
Необходимость заключения договора с организатором торгов для допуска облигаций Банка России к организованным торгам, по мнению комитета Госдумы по финрынку, может затруднить, а в некоторых случаях воспрепятствовать оперативной реализации денежно-кредитной политики Банка России. В связи с этим требование о листинге в отношении эмиссии облигаций Банка России целесообразно исключить, отмечается в заключении комитета.
Кроме того, прописанный законом порядок приобретения эмитентом своих облигаций может повлиять на оперативность изъятия и возвращения Банком России ликвидности в банковский сектор, указывается в сопроводительных материалах к документу.