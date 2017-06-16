В Киеве заявили, что Россия остается главным поставщиком угля на Украину

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Российская Федерация за пять месяцев нынешнего года поставила на Украину 777,5 тыс. тонн угля. Об этом сообщает министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

"В период с января по май 2017 года на украинские тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) было отгружено 996,8 тонн угля, импортированного из разных стран. При этом большая часть из него была поставлена в страну с территории Российской Федерации - 777,5 тыс. тонн", - отмечает министерство.

При этом за пять месяцев нынешнего года из Южно-Африканской республики в страну поступило 100 тыс. тонн угля, а из Польши - 119 тыс. тонн.

Ранее Государственная фискальная служба сообщала, что Украине удалось импортировать угля каменного, антрацита за период с января по мая 2017 года на сумму $1,35 млрд. В частности, из России было импортировано угля на $538,8 млн, из США - на $264,5 млн, из Канады - на $72,8 млн, из других стран - на $159,3 млн.

В тоже время организаторы торговой блокады Донбасса угрожают полностью перекрыть поставки в страну угля из России. "Мы собираемся перекрыть полностью поставки угля из России. Мы требуем от Гройсмана утвердить проект Насалика (министр угольной промышленности Украины - прим. ТАСС) о запрете торговли углем с РФ, есть такой документ, который саботируется и не подписывается кабинетом министров", - заявил второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.

Украинские радикалы 25 января организовали блокаду Донбасса, перекрыв вывоз любых грузов, в том числе угля, из региона. Это привело к жесткому дефициту топлива в стране. Президент Украины Петр Порошенко осудил действия так называемых добровольческих батальонов, отметив значительный ущерб для экономики страны от блокады Донбасса. Тем не менее по его инициативе 15 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение перекрыть транспортное сообщение с регионом, фактически выполнив требование радикалов.