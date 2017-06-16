Единороссы промониторят доступ населенных пунктов РФ к интернету для внедрения онлайн-касс

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Предпринимательская платформа "Единой России" проведет мониторинг доступа населенных пунктов РФ к интернету для внедрения онлайн-касс, его результаты будут представлены в конце июня. Об этом сообщила пресс-служба партии со ссылкой на руководителя мониторинговой группы Предпринимательской платформы по внедрению контрольно-кассовой техники (ККТ) Дмитрия Сазонова.
"Предпринимательская платформа проведет широкое анкетирование в 85 регионах с целью выяснения, в каких населенных пунктах отсутствует интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-кассовую технику", - заявил Сазонов на селекторном совещании, посвященном внедрению ККТ. По его словам, разработана анкета для мониторинга, она доступна как в электронном, так и в бумажном формате.
Продлится анкетирование до 26 июня, "результаты мониторинга будут представлены в конце июня", уточнил Сазонов.
"Члены Предпринимательской платформы проанализируют и обобщат полученные данные, которые позволят выработать наиболее эффективные предложения по успешному внедрению онлайн-касс", - заявил Сазонов.
В России зарегистрировано 2,4 млн кассовых аппаратов. С 1 июля 2017 года на онлайн-кассы будут обязаны перейти те ретейлеры, которые уже используют кассовые аппараты, с 1 июля 2018 года - все торговые предприятия (независимо от системы налогообложения).